Як отримати знеболювальне для паліативних та онкопацієнтів - роз'яснення НСЗУ

Знеболювальні ліки є важливою складовою медичної допомоги для пацієнтів зі складними захворюваннями.

У медичній практиці для знеболення хворих на рак та для полегшення больових синдромів у паліативних пацієнтів використовують наркотичні ліки.

З 1 листопада 2022 року їх можна буде отримати за електронним рецептом.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Йдеться про лікарські засоби, обіг яких є суворо обмеженим. Нині ці препарати можна придбати в аптеці виключно за рецептом на спеціальному бланку форми № 3.

Для покращення доступу до цих ліків та для посилення контролю за їх відпуском , з листопада додається новий інструмент – електронний рецепт.

Виписати його зможе як вузький спеціаліст, наприклад, онколог, у якого спостерігається пацієнт, так і сімейний лікар.

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Щоб отримати електронний рецепт, пацієнту необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я. Зареєструвати пацієнта в ЕСОЗ може будь-який лікар, до якого звернеться пацієнт.

До слова, усі пацієнти, які уклали декларації з лікарем, уже є зареєстрованими в системі.

Після огляду та діагностики лікар внесе дані про здоровʼя пацієнта в електронну систему, а також зафіксує призначені ліки у вигляді електронного рецепта.

Пацієнту надійде смс-повідомлення з номером рецепта та унікальним кодом погашення.

Додатково лікар або медсестра чи медбрат можуть надрукувати інформаційну довідку з інформацією про рецепт, діючу речовину препарату, дозування, тривалість лікування та рекомендації щодо прийому.

Пацієнт або його представник зможе погасити електронний рецепт впродовж 10 днів. Для цього достатньо назвати фармацевту номер рецепта та код його погашення. Отримати ліки за е-рецептом можна буде в аптеці, яка підключена до електронної системи охорони здоров’я та має відповідну ліцензію.

Якщо пацієнт звернеться по рецепт до лікаря, медзаклад якого не підключений до електронної системи, лікар випише паперовий рецепт на бланку рожевого кольору з наскрізною нумерацією. Бланк обовʼязково завіряється підписом та печаткою лікаря. Паперовий рецепт діятиме паралельно з електронним до 2023 року.

Отримати повторний е-рецепт на наркотичні ліки можна дистанційно у разі затяжного чи хронічного захворювання або за необхідності подовжити лікування. В такому випадку пацієнт отримає смс-повідомлення з номером електронного рецепта та кодом підтвердження.

Погасити е-рецепт у аптеці можуть зокрема і рідні чи близькі пацієнта. Достатньо буде назвати номер та код погашення рецепта, який прийде на телефон пацієнту.

Хочемо звернути увагу, що оплачує наркотичні знеболювальні за е-рецептом пацієнт самостійно.

Проте у 2023 році Національна служба здоров’я України планує почати реімбурсацію цих препаратів. Щоб пацієнти змогли їх отримувати безоплатно або з невеликою доплатою, так як зараз отримують препарати за програмою "Доступні ліки".

Нагадаємо, 28 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, але госпіталізація перебуває на контрольованому рівні.

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