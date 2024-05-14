Як передчасна менопауза може спричинити ранню смерть: нове дослідження

Нове дослідження, проведене у Фінляндії, показало, що жінки, які вступають у менопаузу до 40 років, в чотири рази частіше помирають молодими від раку – і вдвічі частіше внаслідок серцевих захворювань або чогось іншого.

Про це пише New York Post.

Однак науковці стверджують, що застосування гормональної замісної терапії (ЗГТ) протягом понад шести місяців може знизити ризик смертності від усіх причин і раку приблизно вдвічі. Свої висновки вони представили на 26-му Європейському конгресі ендокринологів у Стокгольмі.

"Різні ризики для здоров'я жінок з передчасною недостатністю яєчників недостатньо вивчені, а застосуванням ЗГТ часто нехтують", - сказала Хілла Хаапакоскі, аспірантка Університету Оулу, яка очолювала дослідження. "Ми сподіваємося покращити здоров'я цих жінок шляхом підвищення обізнаності про ризики серед медичних працівників та самих жінок".

Менопауза – це період, коли яєчники жінки припиняють виділяти яйцеклітини – її організм виробляє менше естрогену і прогестерону. Це трапляється, коли у жінки не було місячних 12 місяців поспіль.

Хоча більшість жінок природно вступають в менопаузу у віці від 45 до 55 років, 1% жінок переживають передчасну менопаузу або передчасну яєчникову недостатність і проходять через менопаузу до 40 років.

Генетичні порушення, аутоімунні захворювання, хіміотерапія або операція з видалення яєчників можуть призвести до СПКЯ, але в багатьох випадках точна причина не очевидна.

Дослідники з Університету Оулу та Університетської лікарні Оулу порівняли 5817 фінських жінок, у яких діагностували спонтанну або хірургічну СПКЯ в період від 1988 до 2017 року, з 22 859 жінками без цього захворювання.

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Вони підрахували ризики раку та серцевих захворювань, зазначивши, що жінки з хірургічною ППУ не мали додаткового ризику смертності.

Хоча інші дослідження пов'язують передчасну менопаузу з ранньою смертністю, фінська команда вважає, що їхнє дослідження містить найбільший розмір вибірки і охоплює найдовший період – 30 років.

"Наскільки нам відомо, це найбільше дослідження зв'язку між передчасною недостатністю яєчників і ризиком смертності", - каже Хаапакоскі.

ЗГТ є найпоширенішим методом лікування СПКЯ – вона замінює естроген та інші гормони, які яєчники більше не виробляють, але дослідники кажуть, що більшість жінок не дотримуються рекомендацій щодо приймання цих препаратів.

Команда планує незабаром дослідити, чи пацієнтки з СПКЯ більш схильні до раку, серцевих захворювань або інших хвороб – і чи може тривале застосування ЗГТ впливати на ці стани.

Нагадаємо, помер перший у світі чоловік зі свинячою ниркою. Окрім хвороби нирок, пацієнт також страждав на діабет 2-го типу та гіпертонію.

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