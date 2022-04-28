Як під час війни отримати медичну допомогу пацієнтам із туберкульозом

Під час оголошення тривоги та бойових дій українці змушені ховатися у підвалах та бомбосховищах. Сирість, відсутність сонячного проміння та велика кількість людей – послаблюють імунітет і підвищують ризики захворіти туберкульозом.

Попри війну українці можуть отримати безоплатну медичну допомогу при туберкульозі в будь-якому закладі, якій продовжує працювати. Пацієнт може розраховувати на діагностику та стаціонарне лікування, а також отримати спеціальний курс ліків для терапії в домашніх умовах.

Якщо вас турбує тривалий кашель понад два тижні, у мокротинні є сліди крові, біль у грудях, втрата апетиту та ваги, постійна втома — зверніться до лікаря-фтизіатра. Направлення не потрібне.

Якщо ви переїхали в більш безпечне місце і маєте продовжити лікування від туберкульозу у стаціонарі, то зверніться до найближчого фтизіатричного центру — там вам нададуть потрібний догляд і лікування.

Де знайти працюючий протитуберкульозний заклад та фтизіатра

Адресу та контакти найближчих медзакладів надасть оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Перелік працюючих закладів також зібрав Центр громадського здоров’я України.

Щоб продовжити лікування від туберкульозу у домашніх умовах під наглядом спеціаліста первинки – потрібно зв’язатися з вашим лікарем. Якщо з лікарем є зв’язок, то запитайте, як тепер отримувати допомогу. Якщо контакт втрачений або ви переїхали у безпечніше місце – знайдіть нового сімейного лікаря, який допоможе відновити терапію та буде супроводжувати ваше лікування.

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Нагадуємо, що медична допомога пацієнтам з туберкульозом в Україні безоплатна. Всі заклади первинної ланки, які підписали договір з НСЗУ на пакет послуг "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги", надають такі безоплатні послуги:

контрольоване лікування, моніторинг, нагляд, психосоціальна підтримка;

динамічне спостереження за станом пацієнта;

організація забору біологічного матеріалу для подальшого дослідження в регіональному фтизіопульмонологічному центрі;

визначення спільно з пацієнтом моделі лікування на підставі рекомендації лікаря- фтизіатра та лікарів інших спеціальностей у разі супутніх патологій;

організація та забезпечення та зберігання протитуберкульозних препаратів. Їх сімейні лікарі отримуватимуть від фтизіопульмонологічних центрів.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.