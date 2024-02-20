Як після 40 років не набрати вагу: маленька хитрість, про яку мало хто знає

Схуднути після 40 років дуже просто: три дієві способи для прискорення обміну речовин.

Зазвичай після сорока років виникає проблема швидкого набору ваги. Це викликано тим, що в цей віковий період починається уповільнення обміну речовин. Однак, з цією проблемою досить легко впоратися. Розповідаємо, що треба зробити, щоб не набирати зайві кілограми після сорока.

Чому з віком уповільнюється метаболізм

Обмін речовин або метаболізм – це процес в нашому організмі, що перетворює спожиті їжу та напої на енергію. І навіть тоді, коли ми нічого не робимо чи відпочиваємо, наше тіло потребує енергії, щоб підтримувати всі процеси життєдіяльності на належному рівні. А кількість калорій, які ми спалюємо у стані спокою залежить від нашого способу життя. І якщо він неправильний, то й обмін речовин буде порушуватися.

З часом всі процеси нашого організму уповільнюються, це стосується й метаболізму. Люди у зрілому віці починають втрачати м’язову тканину, а жирова, навпаки, наростає швидше. Саме тому починаються проблеми із зайвою вагою. Та якщо дотримуватися простих правил і виконувати нескладні фізичні вправи, то такої неприємності можна легко уникнути.

Як не набрати вагу після 40 і прискорити метаболізм

Помірні фізичні навантаження. Вкрай важливо включати у свій розпорядок дня фізичну активність. Це може бути зарядка, тривалі прогулянки на свіжому повітрі чи помірні кардіо-навантаження. Тоді в організмі запускатимуться процеси спалювання калорій і нарощення м’язів навіть тоді, коли ви просто відпочиватимете.

Вкрай важливо включати у свій розпорядок дня фізичну активність. Це може бути зарядка, тривалі прогулянки на свіжому повітрі чи помірні кардіо-навантаження. Тоді в організмі запускатимуться процеси спалювання калорій і нарощення м’язів навіть тоді, коли ви просто відпочиватимете. Збалансований і поживний сніданок. Харчування має вирішальну роль в обміні речовин та процесах швидкого схуднення. Лікарі-дієтологи рекомендують на сніданок їсти продукти з високим вмістом білка, цільнозерновий хліб, фрукти, овочі, зелені листкові салати. Така їжа добре насичує, заряджає енергією на тривалий проміжок часу, позитивно впливає на обмін речовин. Найбільша кількість білка міститься в курятині, індичці, рибі, субпродуктах, морепродуктах, яйцях, бобових та горіхах.

Харчування має вирішальну роль в обміні речовин та процесах швидкого схуднення. Лікарі-дієтологи рекомендують на сніданок їсти продукти з високим вмістом білка, цільнозерновий хліб, фрукти, овочі, зелені листкові салати. Така їжа добре насичує, заряджає енергією на тривалий проміжок часу, позитивно впливає на обмін речовин. Найбільша кількість білка міститься в курятині, індичці, рибі, субпродуктах, морепродуктах, яйцях, бобових та горіхах. Зниження стресу. Треба намагатися уникати стресових ситуацій, бо це прямо впливає на фізичне здоров’я і проблеми із зайвою вагою. Постійний стрес призводить до уповільнення обміну речовин, тому йде швидший набір зайвої ваги. Лікарі та психологи радять займатися медитаціями, більше гуляти на природі й мати якісь приємні хобі. Це все нівелює стресові стани, заспокоює нерви і дарує відчуття спокою та щастя.

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