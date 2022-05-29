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Як після повернення підтвердити щеплення, які українці зробили за кордоном

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Як після повернення підтвердити щеплення, які українці зробили за кордоном

Усе більше українців, які внаслідок війни виїхали за кордон, повертаються додому.

У багатьох із них виникає питання, як підтвердити щеплення, зроблені за кордоном, після повернення в Україну?

Особам, які отримують визнані ВООЗ щеплення, мають видати міжнародне свідоцтво про щеплення за визначеною формою.

МОЗ публікує інфографіку, як має виглядати свідоцтво про вакцинацію та яка інформація повинна бути вказана в ньому.

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Зауважте, коли ви приїдете в Україну, надайте отриманий за кордоном сертифікат сімейному лікарю або педіатру.

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Лікар внесе інформацію до ЕСОЗ.

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Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями у країні.

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