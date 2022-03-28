Як подбати про себе, якщо ви маєте серцево-судинні захворювання

Як подбати про себе, якщо ви маєте серцево-судинні захворювання

Попіклуйтеся про своє серце в умовах війни.

Через війну українці перебувають у стані постійного стресу. Такий стан може провокувати загострення хронічних серцево-судинних хвороб.

МОЗ публікує інформацію, як подбати про своє серце в умовах війни.

Також нагадуємо, що українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр МОЗ за єдиним безкоштовним номером:

0 800 60 20 19.

Нагадаємо, до аптечних закладів України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, що використовується для тиреоїдної терапії, передає МОЗ.

Тож в Україну надійшло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин від «Берлін-Хемі».