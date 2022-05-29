Як подолати втому та налагодити режим дня, харчування, сон

Як подолати втому та налагодити режим дня, харчування, сон

Через бойові дії наш психологічний і фізичний стан постійно змінюються.

Щодня ми переживаємо багато емоцій. Також варто враховувати нераціональний режим дня, прийом їжі, сну.

У такі моменти наш організм надмірно виснажується, повідомляють медики.

Почуватися не в тонусі у воєнний час — це нормально. Проте якщо перейти межу, то знижується наша працездатність та розвивається виражена перевтома.

Тож, які вони — ознаки перевтоми?

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.