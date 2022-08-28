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Як подружитися з власною спиною: що робити, якщо вона болить

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Як подружитися з власною спиною: що робити, якщо вона болить

Фото: Credits

Якби ваша спина вміла б говорити, вона була б дуже незадоволена.

Про це пише uahealth в Instagram.

  • По-перше, випряміться, розправте плечі  — спині так комфортніше.
  • Спині дуже потрібне комфортне робоче місце: зручний стілець та стіл, не ліжко чи на диван.
  • Звертайте на спину увагу щогодини. Поставте таймер і виділіть 5–10 хвилин: встаньте з-за робочого місця, порухайтеся, пройдіться та змініть положення тіла. 5 хвилин щогодини, - це справді дуже допоможе. 
  • Робіть зарядку: ввечері, вранці, в обідню перерву. Йога, танці, басейн, пілатес також підійдуть. Все однаково добре працює, основна умова – рухатися.
  • Спині подобається масаж: релаксовий, коригувальний, лікувальний.
  • Також пийте багато чистої води. Вода покращує транспортування корисних макро- та мікроелементів необхідних для нормального функціонування хребта.
  • До того ж необхідні здоровий сон і харчування. Якщо людина погано спить, м’язи не відновлюються, втрачають свою силу та пружність.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4676
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