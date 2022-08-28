Як подружитися з власною спиною: що робити, якщо вона болить

Якби ваша спина вміла б говорити, вона була б дуже незадоволена.
Про це пише uahealth в Instagram.
- По-перше, випряміться, розправте плечі — спині так комфортніше.
- Спині дуже потрібне комфортне робоче місце: зручний стілець та стіл, не ліжко чи на диван.
- Звертайте на спину увагу щогодини. Поставте таймер і виділіть 5–10 хвилин: встаньте з-за робочого місця, порухайтеся, пройдіться та змініть положення тіла. 5 хвилин щогодини, - це справді дуже допоможе.
- Робіть зарядку: ввечері, вранці, в обідню перерву. Йога, танці, басейн, пілатес також підійдуть. Все однаково добре працює, основна умова – рухатися.
- Спині подобається масаж: релаксовий, коригувальний, лікувальний.
- Також пийте багато чистої води. Вода покращує транспортування корисних макро- та мікроелементів необхідних для нормального функціонування хребта.
- До того ж необхідні здоровий сон і харчування. Якщо людина погано спить, м’язи не відновлюються, втрачають свою силу та пружність.
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