Як покращити ерекцію та підвищити потенцію: поради лікаря

Чому у чоловіків виникають проблеми з ерекцією та як цього уникнути, читайте в нашому матеріалі.
Безумовно, ерекція для чоловіків є неймовірно важливим складником здорового та повноцінного життя. І якщо раптом починаються проблеми, що стосуються чоловічої сили, нехай навіть у поодинокому випадку, чоловіки можуть запанікувати. Побігти до найближчої аптеки за рятівною пігулкою або почати судомно шукати в Інтернеті способи якось ситуацію виправити. На крайній випадок почати займатися самопапюженням, пошуком внутрішніх проблем із собою, що в результаті якщо не призведе до депресії, так точно змусить зазнати сильного стресу. Щоб уберегти сильну половину людства від непотрібних психологічних розладів, ТСН.ua разом із лікарем-урологом Олександром Кардоновим з'ясовував, що робити у разі виникнення проблем з ерекцією у чоловіків і чи свідчать кілька невдалих досвідів про серйозні проблеми з потенцією.
Що може спровокувати проблеми з ерекцією
Медичні дослідження стверджують, що глобально подібні проблеми найчастіше починають зустрічатися у чоловіків після 40 років. Проте останнім часом зменшення вікового порога для цієї неприємності частішає. Це підтверджує у своїй практиці і лікар Кардонов. За його словами, випадки перебоїв з ерекцією можуть трапитися навіть у 20-річному віці, і, що характерно, все це стосується переважно жителів мегаполісів.
"Ерекція для чоловіка це дуже важливо, і коли настають подібні проблеми, він багато на що готовий, щоб цих проблем не було. Ні для кого не секрет, що ці проблеми виникають в основному після 40 років. Я як практикуючий уролог бачу тенденцію, що ці проблеми у мегаполісу стали траплятися частіше у молодших хлопців. 30, 35 років. Буває й у 20 років таке, що чоловіки скаржаться на слабку ерекцію, зниження лібідо, бажання. Найчастіше ці проблеми виникають у людей, які часто стикаються зі стресом, мають малорухливий спосіб життя", - каже лікар.
Крім того, Кардонов акцентує увагу, що ерекція впливає на чоловіка, на його самооцінку, на його якість життя загалом, і те, як він себе підносить. Через це у нього може посилюватися коло побічних проблем, наприклад, це може спровокувати депресію.
Стрес - найпоширеніша причина виникнення проблем у сексуальному житті, і тому чоловікам у таких ситуаціях рекомендовано зробити паузу у роботі, можливо, змінити її.
"До мене нещодавно звернувся молодий 19-річний хлопець, який мав просто стресові ситуації під час сесії, після якої в нього взагалі зникло бажання займатися сексом. Він прийшов, і через три місяці ми всі відновили, але це було комплексне тривале лікування", - каже уролог.
Під комплексним лікуванням лікар має на увазі, що необхідно не тільки проводити медичне лікування, але й важливу увагу приділити психоемоційному стану людини. Тому можливо потрібна консультація крім профільного лікаря, наприклад, психотерапевта.
"Також важливо відзначити хронічну перевтому та вигоряння. Грудень був найстресовішим місяцем у році, коли нас наздоганяли дедлайни, ненормований сон, стреси, коли до кінця року потрібно встигнути завершити всі справи, і найчастіше після грудня, у січні чи лютому, чоловіки починають звертатися за допомогою та вирішити ці ситуації. Порушення циклу сну теж може це спричинити", - додає Кардонов.
Ну і не можна не відзначити очевидні фактори: куріння, алкоголь, переїдання, надмірна вага. Останній, до речі, набув особливо широкого поширення після масштабних локдаунів, карантинів та переходу на віддалений домашній режим роботи через пандемію коронавірусу. "Багато хто перейшов на віддалену роботу, і це все призвело до малорухливого способу життя. Сильно почастішали звернення серед чоловіків, які працюють в IT сфері, які працюють по 10 годин, сидячи на одному місці і маючи малорухливий спосіб життя. Все це слід профілактувати", - зазначає уролог.
Як покращити ерекцію
"Правила досить банальні та прості, тут не потрібно винаходити велосипед, і це все написано за нас уже давно. Зміна способу життя, психоемоційного стану, харчування", – каже Олександр.
Якщо все так просто, розберемо кожен пункт окремо.
Що підвищує потенцію: продукти та вітаміни для покращення ерекції
Якщо коротко – середземноморська дієта. Якщо розшифрувати, що це означає, - багато овочів та фруктів, риба та морепродукти.
"Ми всі звикли, що у нас у раціоні є каша (вуглеводи), м'ясо, я ж завжди говорю, що продукти рослинного походження мають переважати над тваринами. Більше потрібно їсти овочів та фруктів. Також сильно впливають на покращення ерекції морепродукти. Будь-які, креветки, риба, сильна жирна риба, наприклад, червона з великою кількістю корисних жирів Омега-3. Цибуля, часник, банани, горіхи, сухофрукти", - радить лікар.
До того ж, за його словами, середземноморська дієта також може вплинути на якість сперми чоловіка.
Що ж до вітамінів, тут новина не райдужна. Хоч і багато хто дуже любить приймати різні БАДи, але на сьогодні не існує вітамінів для покращення ерекції з доведеною ефективністю. Та й взагалі, як свідчить доказова медицина: всі вітаміни ми й так маємо отримувати з прийманням здорової їжі. Тому першочергову увагу приділяємо щоденному збалансованому раціону.
Вправи для підвищення ерекції
Як стверджує лікар, вправи можуть бути будь-якими та різноманітними, головне, щоб був динамічний темп, який би стимулював приплив крові до органів малого тазу. Кардонов радить займатися спортом хоча б 3-4 рази на тиждень. І краще віддати перевагу футболу, тенісу чи навіть настільному тенісу.
Тут важливо, щоб заняття супроводжувалися різкими стрибками, рухами, кардіонавантаженнями. Але буває таке, що чоловік зовсім не займається жодним спортом, не лежить у нього до цього душа. У такому разі надавайте перевагу прогулянкам. Ходьба пішки хоча й не конкурент кроссфіту, але все ж таки краще, ніж нічого.
Проблеми з ерекцією = імпотенція?
Не зовсім так. Якщо у вас трапилася разова невдача, навіть якщо й двічі, - це ще ні про що не свідчить. Діагноз еректильна дисфункція, або як у народі її називають, імпотенція, ось це вже проблема серйозніша, але її наявність повинен констатувати лікар, виходячи з аналізів та симптоматики.
"Тут треба вже серйозно вивчати, чому це сталося, в якому віці, можливо, був якийсь гормональний збій, можливо, чоловік приймав якісь недоцільні препарати за рекомендацією фармацевта або, як часто буває, тренера в спортзалі. Тому тут потрібно здати аналіз на тестостерон (загальний та вільний), пролактин, естроген – це обов'язково, і лише потім лікар зможе призначити комплексне лікування", – стверджує Кардонов.
У будь-якому разі, зіткнувшись із першими проявами погіршення ерекції, не варто бігти до аптеки і щось купувати. По-перше, препарати дають короткочасний ефект, по-друге, не факт, що самолікування дасть хоч якийсь результат, по-третє, ненароком ситуацію можна лише погіршити.
"Наразі всі хочуть вирішити проблему тут і зараз. Але препарати дають короткочасний ефект. Ти приймаєш – є ефект, не приймаєш – немає ефекту. Щоб зберегти свою сексуальну функцію, а чоловік може її зберегти до останніх днів свого життя, то для цього потрібно насамперед поміняти раціон. А застосування препаратів дуже подобається чоловікам. Але того ж таки результату можна досягти і без препаратів, просто ведучи здоровий спосіб життя", - підсумовує лікар.
Консультацію спеціаліста надав доказовий лікар-уролог, член European Association of Urology Олександр Кардонов.
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