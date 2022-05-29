Як повернутись до збалансованого харчування після тривалого обмеження в їжі

Як повернутись до збалансованого харчування після тривалого обмеження в їжі

Процес слід узгодити із трьома принципами.

Війна змусила багатьох людей покинути власні домівки, а ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, упродовж кількох місяців має обмежений доступ до медичної допомоги, питної води та їжі.

Як повернутися до збалансованого харчування після тривалого обмеження споживання їжі, розповів президент Асоціації дієтологів України, консультант із громадського здоров'я МОЗ України Олег Швець.

Можна замінити дорогі продукти на більш доступні аналоги з таким самим набором вітамінів і мінералів.

Але спершу процес відновлення слід узгодити із трьома принципами.

Потім слідує процес адаптації.

Українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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