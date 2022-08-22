Категорія
Здоров’я
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як повернутися до роботи і продовжувати годувати грудьми: прості поради

Дата публікації
Перегляди
470
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як повернутися до роботи і продовжувати годувати грудьми: прості поради

Фото: Associated Press

Вам не потрібно припиняти грудне вигодовування лише тому, що ви повертаєтеся до навчання чи роботи.

Материнське молоко – джерело поживних речовин, важливих для здорового зростання, розвитку та захисту дітей від народження до 2 років та довше.

Про це пише UNICEF.Ukraine. 

Обговоріть із керівництвом важливість грудного вигодовування та ваш намір продовжити годувати дитину грудьми після повернення на роботу. Чітко розкажіть про підтримку, яка вам потрібна, щоб годувати маля впродовж робочого дня або зціджувати грудне молоко на роботі.

Вам можуть знадобитися перерви, щоб піти погодувати дитину або щоб зцідити молоко, зручне місце для зціджування, холодильник чи термосумка для зберігання зцідженого молока тощо.

Пам’ятайте, що згідно зі статтею 183 Кодексу законів про працю України, жінкам, що мають дітей віком до 1,5 року, крім обідньої перерви, надаються додаткові оплачувані перерви для годування дитини не рідше, ніж кожні 3 години тривалістю мінімум 30 хв кожна. За наявності двох і більше немовлят тривалість перерви – не менше ніж година.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

Читайте також: 

Ксенія Соловей про грудне вигодовування: чи доречно робити це на очах у сторонніх

Ксенія Соловей про грудне вигодовування: чи доречно робити це на очах у сторонніх

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
470
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація