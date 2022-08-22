Як повернутися до роботи і продовжувати годувати грудьми: прості поради

Вам не потрібно припиняти грудне вигодовування лише тому, що ви повертаєтеся до навчання чи роботи.

Материнське молоко – джерело поживних речовин, важливих для здорового зростання, розвитку та захисту дітей від народження до 2 років та довше.

Про це пише UNICEF.Ukraine.

Обговоріть із керівництвом важливість грудного вигодовування та ваш намір продовжити годувати дитину грудьми після повернення на роботу. Чітко розкажіть про підтримку, яка вам потрібна, щоб годувати маля впродовж робочого дня або зціджувати грудне молоко на роботі.

Як повернутися до роботи і продовжувати годувати грудьми (6 фото)

Вам можуть знадобитися перерви, щоб піти погодувати дитину або щоб зцідити молоко, зручне місце для зціджування, холодильник чи термосумка для зберігання зцідженого молока тощо.

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Пам’ятайте, що згідно зі статтею 183 Кодексу законів про працю України, жінкам, що мають дітей віком до 1,5 року, крім обідньої перерви, надаються додаткові оплачувані перерви для годування дитини не рідше, ніж кожні 3 години тривалістю мінімум 30 хв кожна. За наявності двох і більше немовлят тривалість перерви – не менше ніж година.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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