Як позбутися герпесу за одну ніч: народні методи, що дають миттєвий результат

Намічається дуже важлива зустріч або побачення, а тут на губі неприємність – вискочив герпес, і ліків під рукою немає. Не варто відразу панікувати та впадати у відчай, завжди можна знайти вихід. На щастя, є народні методи, які за одну ніч допоможуть вам позбутися цього клопоту. Як швидко загоїти герпес за допомогою підручних засобів – читайте далі.

Причини виникнення герпесу

Вірус цієї хвороби знаходиться в нашому організмі завжди. Але є декілька причин, які провокують появу неприємних бульбашок на губах чи слизовій оболонці. Інфекція «прокидається» тоді, коли у людини послаблений імунітет, наприклад, після затяжної хвороби. Та після видужання герпес залишається в організмі у «сплячому» стані, чекаючи наступного прояву. Що впливає на пробудження інфекції:

низький імунітет організму;

переохолодження;

температурні коливання – холод чи спека;

різні захворювання та їх лікування – прийом ліків, хірургічні втручання;

психічний та фізіологічний стан;

гормональні зміни в організмі жінок, вагітність.

Прояви герпесу на губах

Напевно, немає такої людини у світі, яка б хоч раз не постраждала від герпесу. Лікарі виділяють 4 етапи прояву інфекції на губах:

Спочатку на місці майбутньої неприємності виникає свербіж, почервоніння та поколювання. Прояв запалення, коли виникає вже сама бульбашка, наповнена рідиною. Виразка – це бульбашка, яка досягає своїх максимальних розмірів, потім лопається, і ця рідина розтікаючись, потрапляє на будь-які поверхні. Цей стан найбільш заразний, тому варто дотримуватися правил особистої гігієни. Загоєння герпесу. Виразку покриває захисна скоринка, яку потрібно не пошкодити. Уражені вірусом тканини під захистом струпу швидше загоюються.

Народні методи лікування герпесу на губах

Якщо з’явилися перші симптоми – почервоніння та свербіж, а ліків немає, варто обробити уражену область будь-яким антисептиком. Таким чином буде заблоковано розповсюдження інфекції. Під час прояву герпесу потрібно стежити за своїм здоров’ям: їсти продукти, багаті на вітаміни С і групи В, більше відпочивати, уникати переохолодження. Не слід здирати пухирці, не варто мастити уражені ділянки гігієнічними помадами. Щоб пришвидшити одужання, можна мастити уражену ділянку настоянками з вмістом ментолу та спирту.

Швидко позбутися герпесу на губах також допоможуть підручні засоби.

Часник, який діє на організм як антибіотик. Оскільки містить багато мікроелементів, вітаміни C і D, також ефірні олії. Його необхідно потерти і прикласти на зону ураження, тримаючи 10 хвилин. Процедуру слід повторити кілька разів. Якщо інфекція тільки почала проявлятися, то герпесу не буде вже за одну ніч.

Оскільки містить багато мікроелементів, вітаміни C і D, також ефірні олії. Його необхідно потерти і прикласти на зону ураження, тримаючи 10 хвилин. Процедуру слід повторити кілька разів. Якщо інфекція тільки почала проявлятися, то герпесу не буде вже за одну ніч. Пакетики чаю. Чай діє як перша допомога, тому за перших проявів вірусу намочіть пакетик теплою водою та потримайте 20 хвилин на червоній ділянці.

Чай діє як перша допомога, тому за перших проявів вірусу намочіть пакетик теплою водою та потримайте 20 хвилин на червоній ділянці. Сік цибулі чи алое. Можна просочити ватний диск та прикласти до ураженої зони, щоб припекти мікроби.

Можна просочити ватний диск та прикласти до ураженої зони, щоб припекти мікроби. Зубна паста. Також допомагає рідина для полоскання рота, щоб позбутися герпесу, потрібно помастити запалену ділянку пастою чи рідиною та потримати 5-10 хвилин.

Також допомагає рідина для полоскання рота, щоб позбутися герпесу, потрібно помастити запалену ділянку пастою чи рідиною та потримати 5-10 хвилин. Мазь із вазеліну та настоянки календули. Для приготування мазі потрібно змішати вазелін та календулу у пропорціях 1:1. Потім наносити на герпес впродовж дня до п’яти разів, цю мазь також можна використовувати як гігієнічну помаду.

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