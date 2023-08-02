Як позбутися герпесу за одну ніч: народні методи, що дають миттєвий результат

Якщо вірус герпесу щойно проявився, його можна позбутися за одну ніч.
Намічається дуже важлива зустріч або побачення, а тут на губі неприємність – вискочив герпес, і ліків під рукою немає. Не варто відразу панікувати та впадати у відчай, завжди можна знайти вихід. На щастя, є народні методи, які за одну ніч допоможуть вам позбутися цього клопоту. Як швидко загоїти герпес за допомогою підручних засобів – читайте далі.
Причини виникнення герпесу
Вірус цієї хвороби знаходиться в нашому організмі завжди. Але є декілька причин, які провокують появу неприємних бульбашок на губах чи слизовій оболонці. Інфекція «прокидається» тоді, коли у людини послаблений імунітет, наприклад, після затяжної хвороби. Та після видужання герпес залишається в організмі у «сплячому» стані, чекаючи наступного прояву. Що впливає на пробудження інфекції:
- низький імунітет організму;
- переохолодження;
- температурні коливання – холод чи спека;
- різні захворювання та їх лікування – прийом ліків, хірургічні втручання;
- психічний та фізіологічний стан;
- гормональні зміни в організмі жінок, вагітність.
Прояви герпесу на губах
Напевно, немає такої людини у світі, яка б хоч раз не постраждала від герпесу. Лікарі виділяють 4 етапи прояву інфекції на губах:
- Спочатку на місці майбутньої неприємності виникає свербіж, почервоніння та поколювання.
- Прояв запалення, коли виникає вже сама бульбашка, наповнена рідиною.
- Виразка – це бульбашка, яка досягає своїх максимальних розмірів, потім лопається, і ця рідина розтікаючись, потрапляє на будь-які поверхні. Цей стан найбільш заразний, тому варто дотримуватися правил особистої гігієни.
- Загоєння герпесу. Виразку покриває захисна скоринка, яку потрібно не пошкодити. Уражені вірусом тканини під захистом струпу швидше загоюються.
Народні методи лікування герпесу на губах
Якщо з’явилися перші симптоми – почервоніння та свербіж, а ліків немає, варто обробити уражену область будь-яким антисептиком. Таким чином буде заблоковано розповсюдження інфекції. Під час прояву герпесу потрібно стежити за своїм здоров’ям: їсти продукти, багаті на вітаміни С і групи В, більше відпочивати, уникати переохолодження. Не слід здирати пухирці, не варто мастити уражені ділянки гігієнічними помадами. Щоб пришвидшити одужання, можна мастити уражену ділянку настоянками з вмістом ментолу та спирту.
Швидко позбутися герпесу на губах також допоможуть підручні засоби.
- Часник, який діє на організм як антибіотик. Оскільки містить багато мікроелементів, вітаміни C і D, також ефірні олії. Його необхідно потерти і прикласти на зону ураження, тримаючи 10 хвилин. Процедуру слід повторити кілька разів. Якщо інфекція тільки почала проявлятися, то герпесу не буде вже за одну ніч.
- Пакетики чаю. Чай діє як перша допомога, тому за перших проявів вірусу намочіть пакетик теплою водою та потримайте 20 хвилин на червоній ділянці.
- Сік цибулі чи алое. Можна просочити ватний диск та прикласти до ураженої зони, щоб припекти мікроби.
- Зубна паста. Також допомагає рідина для полоскання рота, щоб позбутися герпесу, потрібно помастити запалену ділянку пастою чи рідиною та потримати 5-10 хвилин.
- Мазь із вазеліну та настоянки календули. Для приготування мазі потрібно змішати вазелін та календулу у пропорціях 1:1. Потім наносити на герпес впродовж дня до п’яти разів, цю мазь також можна використовувати як гігієнічну помаду.
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