Як позбутися головного болю: простий метод лікування, який додатково нормалізує тиск

Іноді головний біль настільки сильний, що навіть пігулки не допомагають. Причини такого стану можуть бути різними: від банальної перевтоми до стрибків тиску під час зміни погоди. В такому разі можна спробувати застосувати простий, але дієвий метод лікування, який полягає у використанні сольової пов'язки.

Як позбутися головного болю за допомогою солі

Традиційній кухонній солі здавна приписують лікувальні властивості. І невипадково. В ній міститься велика кількість макроелементів, які необхідні нашому організму. Напевно, саме в цьому і полягає її головний секрет допомоги від головного болю.

Як приготувати сольовий розчин від головного болю? Все доволі просто. Вам знадобиться щільна марлева пов'язка, яку потрібно скласти в 8 шарів (не забувайте, що її ширина повинна відповідати висоті чола, а довжина — обхвату голови).

Тепер візьміть 250 мл звичайної води і нагрійте до температури 60-70 градусів, додайте 2 чайні ложки солі без верху і розчиніть її. У вас вийде 8% сольовий розчин.

Дале швидко обмийте потилицю, лоб і вуха теплою водою, змочіть марлеву пов'язку у сольовому розчині, злегка відтисніть, розправте і відразу обв'яжіть нею голову, захопивши потилицю, лоб та вуха. Щоб компрес тримався краще, його можна зафіксувати за допомогою косинки. Після цього потрібно прилягти.

Полегшення можна відчути вже за кілька хвилин, але пов'язку не слід поспішати знімати. Потрібно, щоб тиск нормалізувався. Після цього не забудьте обмити голову теплою водою.

Чи можна позбутися мігрені за допомогою солі

Мігрень вражає майже кожну десяту людину лише в США. Основними симптомами мігрені є:

нудота і блювання;

пульсування з однієї сторони голови;

поколювання та оніміння;

чутливість до шуму, світла, запаху;

запаморочення;

сильний головний біль, який триває 2-72 години.

Цікаво, що сіль допомагає позбутися навіть сильної мігрені. І цей спосіб був перевірений тими, хто дійсно страждає на цю недугу. Однак потрібно готувати на сольовий розчин, а спеціальний напій. Для нього вам знадобляться лише три інгредієнти: вода, лимонний сік та сіль. Візьміть склянку води, додайте сік одного лимону і одну чайну ложку солі. Перемішайте і випийте.

Вибираючи інгредієнти, краще брати гімалайську рожеву сіль, в якій міститься 80 різних макроелементів, включаючи магній. Було доведено, швидке вживання солі підвищує рівень серотоніну, що допомагає зняти запалення і біль.

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