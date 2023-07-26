Як позбутися неприємного запаху тіла: корисні поради

Кожна людина має власний запах тіла, на який впливає багато факторів. Та іноді запах буває не дуже приємний. Особливо загострюється ця проблема в спекотну погоду. Це може бути викликано неправильною гігієною, харчуванням, емоційним станом, також різними бактеріями, що живуть на нашому тілі. Однак є декілька дієвих та простих методів, щоб виправити таку ситуацію.

Що впливає на запах тіла?

Генетика. Наукові дані свідчать, що навіть у близнюків можуть бути різні запахи. Це пов'язано з тим, що привабливість або непривабливість нашого запаху для протилежної статі частково залежить від генетичної схожості. У зв'язку з цим, ми частіше відчуваємо зацікавлення до осіб, генетично відмінних від нас, що сприяє зміцненню генетичної різноманітності, та є передумовою для здорового потомства.

Наукові дані свідчать, що навіть у близнюків можуть бути різні запахи. Це пов'язано з тим, що привабливість або непривабливість нашого запаху для протилежної статі частково залежить від генетичної схожості. У зв'язку з цим, ми частіше відчуваємо зацікавлення до осіб, генетично відмінних від нас, що сприяє зміцненню генетичної різноманітності, та є передумовою для здорового потомства. Раціон. Те, як ми харчуємося, також може впливати на наш запах. Продукти, що містять багато сірки: цибуля, часник, кольрабі чи броколі, можуть негативно впливати на аромат нашого тіла. Однак це залежить від індивідуальних особливостей метаболізму. Також впливає алкоголь, вживання великої кількості вуглеводів та спецій можуть збільшити інтенсивність потовиділення. Дослідження вчених показали, що вживання великої кількості фруктів та овочів сприяє приємному запаху тіла у чоловіків, тоді як вживання червоного м'яса має зворотний ефект.

Те, як ми харчуємося, також може впливати на наш запах. Продукти, що містять багато сірки: цибуля, часник, кольрабі чи броколі, можуть негативно впливати на аромат нашого тіла. Однак це залежить від індивідуальних особливостей метаболізму. Також впливає алкоголь, вживання великої кількості вуглеводів та спецій можуть збільшити інтенсивність потовиділення. Дослідження вчених показали, що вживання великої кількості фруктів та овочів сприяє приємному запаху тіла у чоловіків, тоді як вживання червоного м'яса має зворотний ефект. Гормони та емоційний стан. Рівень стресу має прямий вплив на потовиділення, тому в напружених ситуаціях ми можемо пітніти сильніше. Крім того, наш емоційний стан також впливає на запах: він може бути різним в разі радості чи страху. У жінок запах тіла може змінюватися залежно від прийому гормональних препаратів або фази менструального циклу.

Рівень стресу має прямий вплив на потовиділення, тому в напружених ситуаціях ми можемо пітніти сильніше. Крім того, наш емоційний стан також впливає на запах: він може бути різним в разі радості чи страху. У жінок запах тіла може змінюватися залежно від прийому гормональних препаратів або фази менструального циклу. Бактерії та мікроорганізми. На тілі існує велика кількість бактерій та мікроорганізмів, які впливають на його аромат. Зокрема, у пахвовій зоні найпоширенішими є стафілококи та коринебактерії. Наші гігієнічні звички та використання косметичних засобів, включаючи антиперспіранти, можуть змінювати види та кількість бактерій на шкірі. Це може зробити наш запах більш або менш інтенсивним, залежно від того, які мікроорганізми залишаються на шкірі після застосування засобів гігієни.

Як позбутися неприємного запаху тіла

Особиста гігієна. Потрібно регулярно приймати душ, якщо необхідно, користуватися дезодорантами або антиперспірантами.

Правильний вибір дезодоранту чи антиперспіранту. Варто уважно читати інструкцію та дотримуватися рекомендацій. Не слід наносити ці засоби на пошкоджену шкіру, потрібно вибирати ті, що містять спирт, для ефективної протимікробної дії.

Одяг з натуральних матеріалів. Слід вибирати речі з натуральних тканин, вони пропускають повітря, сприяючи вентиляції тіла, та не затримують піт.

Правильне харчування. Варто зменшити споживання продуктів, що можуть спричиняти неприємний запах, таких як часник, цибуля, кольрабі та червоне м’ясо. Не слід вживати алкогольні напої.

Фізична активність. Під час тренувань потові залози працюють більш активно, що допомагає вивести токсини з організму, які спричиняють неприємний запах тіла.

Робити перерву між душем та переодяганням. Не слід відразу вдягатися після душу, потрібно дати час тілу висохнути.

Пити менше кави. Кофеїн збуджує нервову систему, підвищує тиск та прискорює пульс, тим самим збільшуючи потовиділення.

Запах поту може бути також зумовлений прийомом ліків. Необхідно звертатися у разі виникнення такої проблеми до свого лікаря чи ендокринолога.

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