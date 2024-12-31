Як позбутися похмілля – три продукти, які допоможуть вам

Дослідники пояснили, як найкраще повернути собі притомний стан на ранок після вживання алкоголю.

Дослідники з Університету Буффало в Нью-Йорку виявили, що після вживання алкогольних напоїв у людини підвищують гормони голодує через високий рівень цукру в крові. Тому з похмілля ми прокидаємося з бажанням швидко з’їсти нездорову їжу – жирну, солодку або солону.

Про це пише Yahoo news.

У дослідженні також зазначається що, всупереч поширеній думці, вживання жирної їжі під час похмілля не покращує стан людини.

Що їсти і пити, аби позбутися похмілля

Спершу подбайте про відновлення водного балансу

Основною причиною похмілля є вплив етанолу – це токсична хімічна речовина, яка діє як сечогінний засіб, і в результаті організм можете зневоднитися. Вода – це найперше, з чого треба почати, тож випийте велику склянку, коли прокинетеся.

Ваш сніданок також має містити продукти, такі як йогурт, який приблизно на 85% складається з води. Нежирні йогурти також містять електроліт калію, який допомагає відновити нормальний рівень рідини в організмі. Доповніть йогурт фруктами, наприклад нарізаною динею та полуницею, і додайте нарізаний банан для додаткового підсилення калію.

Після регідратації ваш головний біль і нудота мають зменшитися, але ви, найімовірніше, почуватиметеся розбитим. Це тому, що алкоголь підвищує в організмі рівень гормону стресу епінефрину, або адреналіну, що, своєю чергою, призводить до поганої якості сну.

Тоді ви можете потягнутися до сковороди, оскільки ми часто хочемо висококалорійної їжі, коли ми втомлені. Але традиційне смажене містить багато насичених жирів, які уповільнюють травлення, а також простих вуглеводів, які негативно впливають на рівень цукру в крові, залишаючи вас ще більш млявими.

Є один продукт, який варто додати в раціон після похмілля – яйця. Вони містять амінокислоту під назвою N-ацетилцистеїн, яка відіграє ключову роль у процесі детоксикації організму.

Дослідники з Японії також виявили в авокадо сполуки, які захищають від пошкодження печінки. Тож підсмажте трохи хліба грубого помелу, розімніть половину авокадо, покладіть зверху яйце пашот, і ви будете на шляху до одужання.

Алкоголь збільшує вироблення в організмі цитокінів, білків, які на здорових рівнях підтримують імунну систему, але в надлишку можуть викликати руйнівне запалення. Дослідження показали, що вживання жирної риби, багатої омега-3, може зменшити це запалення. Як додатковий бонус білок і здорові жири, що містяться в лососі, скумбрії, оселедці та сардинах, допоможуть приборкати ваш апетит.

Спробуйте цей простий спосіб приготування лосося. Змішайте сік половини лимона зі щіпкою порошку чилі, кмину, коріандру та паприки. Натріть сумішшю філе лосося, загорніть у фольгу та запікайте в духовці 15 хвилин за 180C/160C. Їжте рибу зі шпинатом або злегка відвареною брокколі та цільнозернового рису – і це повинно прогнати похмілля.

Нагадаємо, вчені розповіли, як пити воду, щоб швидко схуднути.

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