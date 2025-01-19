Як позбутися залежності від соціальних мереж: прості способи та корисні додатки

Залежність від соціальних мереж не є непереборною проблемою. Завдяки простим технікам, встановленню обмежень та використанню спеціальних додатків, ви можете повернути контроль над своїм часом і зменшити негативний вплив соцмереж на життя.

Залежність від соціальних мереж стала серйозною проблемою сучасного суспільства, адже багато людей витрачають значну частину свого часу на нескінченний перегляд стрічок новин. Втім, позбутися цієї звички можна, навіть якщо це здається складним завданням.

Видання The Sun запропонувало кілька дієвих способів скоротити час у соцмережах.

Перший метод — це встановлення спеціальних обмежень на використання смартфона. Наприклад, користувачі iPhone можуть активувати режим очікування, який автоматично обмежує доступ до додатків у певний час, наприклад, перед сном або після пробудження. У цьому режимі ви можете налаштувати виключення лише для важливих дзвінків чи сповіщень. Крім того, можна встановити ліміти на використання додатків, які споживають багато часу та заряду батареї. Для власників Android також є можливість обмежувати доступ до додатків за допомогою таймерів або активувати режим “Не турбувати” на нічний період.

Ще один спосіб — встановлення віджета “Екранний час” на головному екрані смартфона. Він показуватиме, скільки часу ви проводите в певних додатках, і спонукатиме вас задуматися над тим, як краще розпоряджатися своїм часом. Розміщення такого віджета поруч із додатками, які ви найчастіше використовуєте, допоможе краще контролювати свою активність.

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Також корисно порахувати, скільки часу щодня ви витрачаєте на скролінг у соцмережах. Наприклад, якщо ви витрачаєте 15 хвилин чотири рази на день, це вже одна година на добу, а за тиждень — сім годин. За рік це перетворюється на 15 днів. Якщо ж щоденно проводити в соцмережах три години, за рік це буде вже 45 днів. Такі підрахунки можуть стати серйозним стимулом змінити свої звички.

Щоб зробити процес відмови від соцмереж менш болісним і навіть цікавим, можна скористатися спеціальними додатками для зосередження. Наприклад, застосунок Opal блокує доступ до додатків, якщо ви перевищуєте встановлений ліміт. Спочатку блокування триває 15 хвилин, але з часом інтервали збільшуються. Додаток також пропонує нагороди у вигляді кристалів опалу за дотримання цілей. Програма має безкоштовну версію, але преміум-версія коштує 99,99 долара на рік.

Ще один популярний додаток — Forest. Його мета — допомогти користувачам зменшити час, проведений у соціальних мережах. Ви обираєте певний час, наприклад, 10 хвилин, і за цей період у додатку “виростає” дерево. Це наочно демонструє ваш прогрес. Якщо ж перервати таймер, щоб відповісти на повідомлення чи відкрити соцмережу, дерево гине. Forest також пропонує заспокійливі звуки, наприклад, шум дощу чи звуки природи, які допомагають розслабитися.

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Відмовитися від соціальних мереж повністю не завжди можливо, але обмеження їх використання позитивно вплине на ваше життя. Важливо усвідомити проблему, налаштувати пріоритети та зробити перші кроки до змін.