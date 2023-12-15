Як позбутися зморшок за ніч: 5 правил антивікового догляду в домашніх умовах

Із цією схемою догляду за шкірою обличчя допомога дорогих косметологів вам не знадобиться ще довго.

Вікових змін на нашій шкірі обличчя не уникнути. Але процеси старіння можна пригальмувати, лише треба дотримуватися нескладних правил догляду за своєю шкірою. І тоді свіжий і молодий вигляд зранку вам гарантований. Розповідаємо, що потрібно робити, аби стерти зморшки за ніч без дорогих косметичних процедур.

Як позбутися зморшок на обличчі без ін’єкцій та косметологів

Головне правило омолоджуючого догляду – це регулярність. Тому старайтеся приділяти собі увагу кожного дня хоча б по 10-15 хвилин вранці і ввечері, тоді ваша шкіра віддячить вам здоров’ям та молодістю.

Очищення шкіри. Це перший основний етап якісного догляду за своєю шкірою. Для ретельного очищення потрібно використовувати пінки, гелі чи муси з амінокислотами та добавками за вашим типом шкіри.

Це перший основний етап якісного догляду за своєю шкірою. Для ретельного очищення потрібно використовувати пінки, гелі чи муси з амінокислотами та добавками за вашим типом шкіри. Тонік. Після очищення наступним етапом у догляді буде обробка шкіри обличчя тоніком. Це гарний провідник, який тонізуватиме шкіру, а також активує крем, який ви будете наносити потім.

Після очищення наступним етапом у догляді буде обробка шкіри обличчя тоніком. Це гарний провідник, який тонізуватиме шкіру, а також активує крем, який ви будете наносити потім. Крем. Для вікової шкіри потрібно два креми – денний зволожувальний та нічний живильний, тоді на ранок у вас буде гладенька і сяюча шкіра. Після сну не залишиться жодних заломів на вашому обличчі. Важливо підбирати крем за своїм типом шкіри, тоді він буде максимально ефективним.

Для вікової шкіри потрібно два креми – денний зволожувальний та нічний живильний, тоді на ранок у вас буде гладенька і сяюча шкіра. Після сну не залишиться жодних заломів на вашому обличчі. Важливо підбирати крем за своїм типом шкіри, тоді він буде максимально ефективним. Маски. Двічі на тиждень користуйтеся додатковим живленням та зволоженням шкіри, наносячи маски. Підбирайте такі продукти, які омолоджуватимуть і підтягуватимуть шкіру вашого обличчя. Для цього ідеально підійдуть маски з гіаулороновою кислотою, вітаміном С, женьшенем, гранатом, морквою тощо.

Двічі на тиждень користуйтеся додатковим живленням та зволоженням шкіри, наносячи маски. Підбирайте такі продукти, які омолоджуватимуть і підтягуватимуть шкіру вашого обличчя. Для цього ідеально підійдуть маски з гіаулороновою кислотою, вітаміном С, женьшенем, гранатом, морквою тощо. Пілінг. Вікова шкіра потребує регулярного пілінгування, завдяки чому вона буде оновлюватися та омолоджуватися. Вибирайте омолоджуючі пілінги на основі молочної кислоти без абразивних часточок. І ваша шкіра сяятиме молодістю та здоров’ям.

Вікова шкіра потребує регулярного пілінгування, завдяки чому вона буде оновлюватися та омолоджуватися. Вибирайте омолоджуючі пілінги на основі молочної кислоти без абразивних часточок. І ваша шкіра сяятиме молодістю та здоров’ям. Сироватка. Ці засоби підходять для додаткового догляду, вони діють локально. Наприклад, прибирають темні кола під очима, більш потужні розгладжують глибокі зморшки, надають шкірі сяяння. Тому такий продукт варто вибирати не для загального догляду, а для усунення якоїсь конкретної проблеми.

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