Як правильно пити каву, щоб розігнати метаболізм і спалити зайвий жир на тілі

Англійські вчені провели ряд досліджень і з’ясували, що одна чашка кави на день стимулює перетворення білої жирової тканини на бурий жир. А це не лише сприяє швидкому схудненню, а й поліпшує здоров’я. Розповідаємо, що таке бурий жир та як правильно пити каву, щоб розігнати метаболізм і спалити зайві жирові відкладення на тілі.

Яка користь бурого жиру для здоров’я людини

Бурий жир, як пояснюють науковці, це здорові жирові клітини, які потрібні організмові для вироблення тепла та енергії. Тобто, він корисний і вкрай необхідний для нас. Чим більше жирової тканини перетвориться на бурий жир, тим краще для нашого здоров’я та самопочуття. І тим швидше почнеться спалювання зайвих кілограмів на тілі.

Під час експерименту науковці визначили кількість бурого жиру в піддослідних до того, як ті пили каву, а потім заміряли кількість тепла, що виділяли їхні тіла. Учасники експерименту, які випивали по одній чашці кави, виділяли більше тепла. Тому вчені зробили висновок, що кофеїн активно впливає на утворення бурого жиру.

Як пити каву, щоб розігнати метаболізм і швидше схуднути: важливі правила

Не слід пити каву натщесерце. Кофеїн може негативно вплинути на слизову кишківника та шлунку. А якщо каву пити після їжі, то активується обмін речовин і калорії будуть спалюватися швидше. Упродовж дня метаболізм пришвидшиться на 10-12%.

Кофеїн може негативно вплинути на слизову кишківника та шлунку. А якщо каву пити після їжі, то активується обмін речовин і калорії будуть спалюватися швидше. Упродовж дня метаболізм пришвидшиться на 10-12%. Треба пити напій перед фізичними навантаженнями. Якщо випити кави за пів години до фізичних вправ, то кофеїн підвищить енергетичну активність організму. В результаті сплеску енергії збільшиться кількість спалюваних калорій.

Якщо випити кави за пів години до фізичних вправ, то кофеїн підвищить енергетичну активність організму. В результаті сплеску енергії збільшиться кількість спалюваних калорій. Варто пити лише чорну каву. Будь-який кавовий напій із додаванням цукру та молока може містити в собі таку саму кількість калорій, як тістечко чи булочка. Тому для схуднення необхідно пити саме чорну каву, можна додавати мед замість цукру і знежирене молоко.

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