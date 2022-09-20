Як правильно прикладати дитину до грудей: прості поради

Важливо розпочати годувати грудьми протягом першої години після народження. Для цього застосовують контакт шкіра до шкіри – коли новонародженого в памперсі кладуть на оголені груди матері. Це допомагає зігріти малюка, налагодити контакт з матір’ю та дати можливість йому прикластися до грудей, використовуючи його природні рефлекси.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Що робити, якщо пологи пройшли з ускладненнями, або дитина народилася шляхом кесаревого розтину? У таких випадках для здійснення контакту шкіра до шкіри дитину зазвичай викладають на груди батька.

Навіть якщо мамі було проведено операцію, зазвичай вона здатна годувати маля після того, як прийде до тями, якщо мати і дитина почуваються задовільно. До цього моменту не потрібно давати дитині ніяких замінників молока.

Рідина, яку виробляють ваші груди в перші дні після народження, називається молозивом. Це дуже концентрована їжа, тому вашій дитині буде потрібна лише невелика кількість, приблизно по чайній ложці або навіть менше, під час кожного годування, а вам здаватиметься, що ваші груди порожні. Але дуже важливо, щоб ваша дитина отримала це молозиво, адже воно багате антитілами та зміцнює імунітет новонароджених, поки їхня власна імунна система ще розвивається.

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Немовлята не можуть висмоктувати багато молозива за одне годування. До того ж у перші дні після пологів дитина багато спить. Годуйте малюка не рідше ніж кожні 2 години. Звертайте увагу на сигнали від дитини: якщо бачите, що він під час сну починає рухатись, відкривати ротика, висовує язик – це сигнал для прикладання до грудей.

Як правильно прикласти дитину до грудей, щоб вона змогла ефективно смоктати груди, отримати молозиво та стимулювати лактацію, читайте у картках нижче.

Як правильно прикладати дитину до грудей (4 фото)

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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