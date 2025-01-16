Як правильно спати: лікарі надали 8 порад для здорового сну

Поки ми спимо, мозок аналізує інформацію минулого дня і готується до наступного.

Здоровий сон підвищує наше самопочуття протягом цілого дня: захищає психічне і фізичне здоров’я, покращує якість життя.

Про це повідомляють у МОЗ.

Добова нестача сну призводить до дратівливості вдень, а також негативно впливає на мислення, увагу, швидкість реакції, креативність, здатність працювати і навчатися, спілкуватися з іншими, контролювати емоції й поведінку тощо. Дефіцит сну також пов’язують із розвитком депресивних станів. Також можуть виникати складнощі з концентрацією уваги, погіршення успіхів у навчанні, а як результат — відчуття стресу.

Тож, як правильно спати, щоб покращити якість життя.

Відмовтеся від яскравого світла

Щоби підготуватися до сну, організм має отримати сигнал про настання сутінок, відтак за 1,5 год. до того, як лягти в ліжко, приглушіть світло в кімнаті або використовуйте тепле світіння нічника. Спати краще у повній темряві й, що також важливо, — в тиші.

Лягайте спати у провітреній кімнаті

Навіть якщо на вулиці дуже холодно — відкрийте вікно на кілька хвилин і запустить свіже повітря в кімнату. Це допоможе налагодженню якісного сну.

Не переїдайте перед сном

Вечеряйте не пізніше, ніж за 3-4 години до сну, проте не лягайте спати голодними. Не зловживайте ввечері солодкою, а також дуже гострою, жирною, смаженою їжею – вона важко перетравлюється й дає організму непотрібні під час сну калорії. Варто також обмежити вживання кави. Лікарі радять перед сном випити теплої води.

Відкладіть телефон

Відкладіть смартфон за годину до сну. Його світло заважає мозку виробляти мелатонін – гормон сну. А планшети, і ноутбуки стимулюють мозок працювати, що ускладнює заспокоєння.

Спіть у комфортному одязі

Піжама, нічна сорочка, улюблена футболка тощо. Глловне, щоби одяг був виготовлений з натуральної тканини. Ґудзики чи надто грубі шви створюватимуть дискомфорт під час сну.

Не забувайте про фізичну активність

Не втрачайте будь-яку можливість гуляти пішки. Більше фізичної активност!

Ритуали заспокоєння і розслаблення

Медитація, дихальні вправи, самомасаж, читання паперової книги, прийняття ванни — ритуали, що допоможуть розслабитись і налаштуватися на якісний сон. Не ігноруйте їх. Незадовго до сну віддавайте перевагу спокійній діяльності.

Дотримуйтеся режиму

За можливості лягайте спати і вставайте щодня в один і той же час. Якщо плануєте порушити режим у вихідні дні, намагайтеся, щоб різниця зі звичайним розкладом не перевищувала годину. Рекомендована кількість сну для здорової дорослої людини становить 7-8 годин.

Якщо вам не вдається заснути протягом приблизно 20 хвилин, займіться чимось іншим — почитайте або послухайте заспокійливу музику. Коли відчуєте втому, можна вже вкладатися до сну.

Нагадаємо, здоровий сон впливає на красу та здоровʼя вашого волосся.

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