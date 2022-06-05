Реабілітація після отримання серйозних уражень: НСЗУ надала перелік медичних послуг

Програма медичних гарантій 2022 забезпечує потреби пацієнтів в отриманні якісної медичної допомоги за основними напрямками, незалежно від фінансової спроможності, стану здоров'я та місця перебування пацієнта.

Через воєнні дії українці, особливо військові, представники спеціальних служб та територіальної оборони, мають високий ризик отримати серйозні ураження, внаслідок яких потребуватимуть не тільки лікування, а й реабілітації.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

У програму медичних гарантій також входять реабілітаційні послуги для дорослих та дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, а також з ураженнями нервової системи.

Тож Національна служба здоров'я України надає такі пакети:

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату.

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.

Якщо за медичними показниками лікар призначає вам або вашим близьким реабілітацію, не нехтуйте цією рекомендацією. У цьому розʼясненні розповідаємо що саме входить в перелік послуг реабілітації та як її отримати.

Підставою для безоплатного проходження медичної реабілітації є направлення. Його може виписати лікар первинної ланки, з яким укладена декларація (сімейний лікар, педіатр, терапевт) або лікуючий лікар. Також пацієнта можуть перевести на реабілітацію з іншого закладу або клінічного підрозділу закладу охорони здоров’я.

Послуги реабілітації можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно.

Адресу найближчого закладу, який уклав договір з НСЗУ на відповідну послугу, можна дізнатись в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

До медичних закладів, з якими укладено договори, НСЗУ висуває вимоги щодо наявності у них відповідного обладнання, кабінетів, медичного персоналу, проведення досліджень для надання реабілітаційних послуг. Під час проведення реабілітації медичні заклади повинні інформувати пацієнта про перелік безоплатних послуг, які для нього доступні.

У переліки послуг з медичної реабілітації включена допомога на всіх етапах надання допомоги:

Проведення первинного обстеження мультидисциплінарною реабілітаційною командою за міжнародними стандартами.

Постановка діагнозу та складання індивідуального плану лікування. План лікування має містити конкретні, вимірюванні та визначені в часі мету та завдання.

Реабілітація, моніторинг стану пацієнта, контроль за виконанням плану реабілітації, оцінювання та коригування плану реабілітації відповідно до прогресу.

Проведення лабораторних та інструментальних досліджень: розгорнутий клінічний аналіз крові; біохімічний та інші аналізи крові, загальний аналіз сечі, інші аналізи відповідно до потреб пацієнта безпосередньо в закладі.

Консультації відповідних фахівців - наприклад, невропатолога та ЛОРа в разі реабілітації при ураженнях нервової системи та інших.

Оцінювання болю та своєчасне знеболення ненаркотичними препаратами на всіх етапах надання допомоги.

Психологічний супровід пацієнтів, що отримали травмування, у тому числі - внаслідок участі в воєнних діях.

Навчання рідних догляду за пацієнтом.

В разі надання допомоги в стаціонарі - харчування, цілодобовий медсестринський догляд.

Виконувати всі рекомендації лікарів, у тому числі - щодо проходження реабілітації, важливо для попередження ускладнень та відновлення функціональних можливостей організму, необхідних у повсякденному житті.

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