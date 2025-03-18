Як схуднути на дієті з курячого філе: кому не можна вживати цей вид м’яса

Куряча грудка – досить популярний продукт серед тих, то хоче схуднути чи підтримувати своє тіло у формі. Однак лікарі рекомендують дотримуватися певного різноманіття у їжі, щоб дієта на білому м’ясі дійсно допомогла швидко та безпечно схуднути.

Куряче філе цінне тим, що містить мало жирів тваринного походження, а якісних білків, навпаки, достатню кількість. До того ж, це якісний білок, який дуже добре засвоюється організмом. Тому саме це м’ясо вважається ідеальним для дієтичного харчування.

Курячу грудку часто додають в раціон спортсменів, вона допомагає підтримувати тіло в ідеальній формі, а все за рахунок вмісту амінокислотних сполук, які вкрай необхідні для відновлення та нарощення м’язової тканини.

Як скласти меню для дієтичного харчування на основі курячого філе

На сніданок можна готувати яєчню чи омлет, додавши шпинат, куряче філе та помідори.

Обід. Має бути запечена чи варена куряча грудка з гарніром із овочів чи рису.

Ввечері можна приготувати салат із куркою на грилі, авокадо й огірком та заправити його оливковою олією.

Таке меню насичуватиме організм необхідними вітамінами, мінералами, білком та клітковиною, яка налагоджуватиме процеси травлення.

Однак треба урізноманітнювати своє дієтичне меню, щоб курка не набридала. До раціону обов’язково треба додавати інші продукти – риба, овочі, фрукти та інші види пісного м’яса.

Які протипоказання курячого філе

Попри всю користь, куряче філе може мати протипоказання. Його не можна їсти тим, хто має алергію на м’ясо птиці. До того ж, якщо часто вживати курятину, можна перенасити організм білком, що негативно вплине на роботу нирок.

Аби скласти раціон свого дієтичного харчування, треба обов’язково звертатися до фахівців, щоб нівелювати ризики проблем зі здоров’ям.

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