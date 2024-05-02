Як схуднути після 45: вчені назвали найкорисніші продукти для жінок під час менопаузи

Один із найпоширеніших симптомів менопаузи – це швидкий набір зайвої ваги. Тому жінкам у віці 40-50 років украй важко тримати фігуру стрункою. Однак за правильного харчування проблем із зайвою вагою можна уникнути, навіть не дотримуючись жорстких дієт. Розповідаємо, що треба їсти жінкам за сорок, щоб не набрати зайву вагу і швидко спалити жирову тканину, яка утворилася на стегнах і животі.

Що треба їсти під час менопаузи жінкам за 40, щоб швидко схуднути

Цільнозернові продукти допоможуть зменшити симптоми менопаузи й уникнути збільшення ваги. Зерна складаються з висівок, зародка й ендосперму, що багаті на мінерали, вітаміни й рослинну клітковину, які є необхідними для жінок 45+. Це можуть бути різноманітні каші, пластівці, макарони, коричневий і дикий рис, висівковий та цільнозерновий хліб тощо. Такі продукти вкрай поживні для організму, а тому більш ефективні у боротьбі із зайвою вагою.

допоможуть зменшити симптоми менопаузи й уникнути збільшення ваги. Зерна складаються з висівок, зародка й ендосперму, що багаті на мінерали, вітаміни й рослинну клітковину, які є необхідними для жінок 45+. Це можуть бути різноманітні каші, пластівці, макарони, коричневий і дикий рис, висівковий та цільнозерновий хліб тощо. Такі продукти вкрай поживні для організму, а тому більш ефективні у боротьбі із зайвою вагою. Овочі. Тут вибір надзвичайно різноманітний. Можна їсти абсолютно всі, якщо немає протипоказань за здоров’ям. Лише варто дотримуватися норми під час споживання картоплі, оскільки це вкрай крохмалистий продукт, який може бути заважким для шлунку. Найбільш корисними будуть різноманітні види капусти, зелені листові салати, буряк, томати, болгарський перець, зелень.

Тут вибір надзвичайно різноманітний. Можна їсти абсолютно всі, якщо немає протипоказань за здоров’ям. Лише варто дотримуватися норми під час споживання картоплі, оскільки це вкрай крохмалистий продукт, який може бути заважким для шлунку. Найбільш корисними будуть різноманітні види капусти, зелені листові салати, буряк, томати, болгарський перець, зелень. Фрукти. З ягодами й фруктами також суворих обмежень немає, можна їсти всі, але в межах норми — яблука, банани, груші, цитрусові, авокадо, кавуни, малину, полуницю, тощо. Вчені рекомендують для більш швидкого спалювання жирової тканини на животі та сідницях після вживання фруктів виконувати фізичні вправи. Це можуть бути заняття у фітнес-центрі, аеробіка або прогулянки на свіжому повітрі.

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