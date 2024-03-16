Як схуднути та позбутися шкідливих звичок: дієтологи назвали всім відомий рятівний продукт

Дієтологи виявили один продукт, який дозволяє покращити раціон, зберегти здоров'я зубів та полегшує відмову від паління.

Команда дослідників з університету Тафтса з'ясувала, що використання жуйки без цукру може зробити дієту ефективнішою та допомогти позбутися шкідливих звичок

Про це пише Science Alert.

Дієтологи проаналізували результати Національного дослідження здоров'я та харчування США (NHANES) та зробили висновок, що жування гумки без цукру дає людині три результати, які дуже важливі для її здоров'я.

Здорове харчування

Учасники дослідження, які періодично жували дієтичну гумку всього лише за добу помітили, що їхній раціон значно покращився. Вони вживали менше цукру та рідше робили перекуси протягом дня.

Дієтологи дійшли висновку, що жувальна гумка зменшує апетит та тягу до солодощів, а також прискорює метаболізм та поліпшує перетравлювання їжі.

Дослідники радять використовувати гумку не тільки після прийому їжі, а й до того, як сідати за стіл. На їх думку це зменшує загальний об'єм їжі та кількість калорій, які необхідні людині, щоб наїстися.

"Жувальна гумка не є чудодійними ліками, проте наше дослідження — лише останнє, яке демонструє її дивовижні переваги. І не лише для дієти та зменшення споживання цукру, але й для вашого здоров'я в цілому", – зазначили вчені.

Здорові зуби

Результати дослідження показали, що використання жувальної гумки хоч і не замінює зубні щітку та пасту, проте захищає зубну емаль протягом дня і зменшує ризик карієсу.

Це важливо не тільки для звичайної гігієни, а й тому, що деякі хронічні захворювання сприяють виникненню проблем у ротовій порожнині. Негативно на здоров'я зубів зокрема впливають:

діабет;

серцево-судинні захворювання;

ожиріння;

депресія.

Відмова від шкідливих звичок

Дослідження також показали, що шкідливі звички, а саме паління тютюну, часто є поведінковими звичками, коли, наприклад, людині просто необхідно зайняти чимось свій рот. Тому багато людей, які намагаються кинути палити, починають значно переїдати, щоб заглушити бажання взяти сигарету. В таких випадках жувальна гумка без цукру може стати рятівним кругом.

Дієтологи наголосили на періодичне жування гумки без цукру є доцільним і корисним для здоров'я, що підтверджують реальні наукові дані.

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