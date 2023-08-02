Як схуднути в животі, якщо вам за 40: поради дієтологині

Через гормональні зміни, сповільнення метаболізму жінкам за 40 позбутися зайвої ваги стає дедалі складніше. А так хочеться бути стрункою. Особливо турбує зайвий жир на животі.

Дієтологиня та фітнес-тренерка Мері Сабат ділиться порадами, які допоможуть позбутися жиру після 40 років.

Чи можна схуднути в животі без спорту

На думку дієтологині для зменшення ваги важливі не просто фізичні вправи, а потрібно комбінувати аеробні, високоінтенсивні та силові тренування.

Такі аеробні вправи, як ходьба, нешвидкий біг, їзда на велосипеді, плавання допоможуть спалити зайві калорії та сприятиму загальній втраті ваги.

До них необхідно під'єднати високоінтенсивні інтервальні тренування. Вони не лише допоможуть спалити калорії, а й стимулюють організм втрачати жир, зокрема черевний. На додаток такі тренування покращують стан серцево-судинної системи.

Силові тренування пришвидшать метаболізм та допоможуть нарощувати мʼязову масу.

Що їсти та не їсти, щоб схуднути в животі

Щоб досягти успіхів у схудненні потрібно зосередитись на збалансованому та поживному харчуванні

Щоб отримати плоским живіт, на думку дієтологині в раціон обов'язково потрібно включити різноманітні фрукти, овочі, цільні зерна, нежирні білки та корисні жири.

Щоб схуднути потрібно виключити неправильні продукти, це, наприклад, оброблені продукти. Уникайте, або хоча б уникайте споживання солодкої їжі, оброблених закусок, висококалорійних напоїв.

Важливо кожного разу контролювати розмір порцій і практикувати усвідомлене харчування. Усвідомлене харчування - це коли ви не відволікаєтесь під час їжі. Коли ви їсте, без гаджетів, телевізора тощо, ви зайняті собою - прислухаєтесь до себе, сигналів тіла, усвідомлюєте смак.

Відсутність стресів, якісний сон

Не всі розуміють важливість сну для схуднення, особливо у віці після 40 років. В той час як сон не лише важливий для здоров'я загалом, а й допомагає схуднути. Коли людина погано чи мало спить, як правило, вона починає більше їсти, збільшується вага. Спати потрібно щонайменше 7-9 годин щодня.

Постійний стрес стимулює посилене вироблення кортизолу, гормону, який напряму пов'язаний з накопиченням жиру, особливо на животі Тому дуже важливо уникати стресу, або намагайтеся, хоча б його контролювати. Для цього практикуйте медитацію, йогу, вправи на глибоке дихання.

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