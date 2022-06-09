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Як за ДНК шукають загиблих та зниклих безвісти під час війни

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Як за ДНК шукають загиблих та зниклих безвісти під час війни

Фото: pixabay.com

Жахлива реальність цієї війни — тисячі вбитих і закатованих українців.

Під час війни, на жаль, багато людей вважаються зниклими безвісти, багато – були захоплені у полон.

У таких випадках родичам рекомендуємо разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки, повідомляють у МОЗ.

Надаємо інформацію про пошук загиблих та поранених за ДНК-експертизою.

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Нагадаємо, прокуратура та національна поліція просять, якщо ви маєте докази злочинів проти людяності, скоєних російськими окупантами, звертайтеся до правоохоронців, щоб жоден кат не лишився непокараним.

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У цей час в Росії продовжують брехати про те, що загиблих військових в Україні лише трохи більше тисячі.

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Свою брехню про військові втрати в Москві навіть захистили державною таємницею. Тож більшості із цих, хто вірив у "своих не бросаем", доведеться навіки залишитись в українській землі.

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