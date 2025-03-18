Як шум сучасного міста шкодить здоров'ю людини – дослідження (інфографіка)

Шум спричиняє серцеві напади, діабет другог типу, а тепер дослідження навіть пов'язують його з деменцією.

Нас оточує невидимий вбивця. Він такий повсюдний, що ми ледве помічаємо, як він повільно скорочує наше життя. Він спричиняє серцеві напади, діабет другого типу, а тепер дослідження навіть пов'язують його з деменцією. Як ви думаєте, що це може бути? Це шум, і його вплив на організм людини виходить далеко за межі пошкодження слуху.

Про це пише BBC.

"Це криза громадського здоров'я, величезна кількість людей піддається впливу шуму в повсякденному житті", – каже професорка Лондонського університету Сент-Джорджа Шарлотта Кларк.

Але про цю кризу ми не говоримо.

Автор статті Джеймс Галлахер вирішив дослідити, коли шум стає небезпечним. Він спілкувався з людьми, чиє здоров'я страждає, і дивився, чи є спосіб подолати наш галасливий світ.

Галлахер почав із зустрічі з професоркою Кларк у моторошно-тихій звуковій лабораторії. Вони спостерігали, як його тіло реагує на шум, і він отримав пристрій, який має вигляд як масивний розумний годинник. Він вимірює мій пульс і ступінь потовиділення шкіри.

Автор пропонує подумати, які відчуття викликають у вас ці п'ять звуків: транспорт в Бангладеші, гавкіт собак, галас у барі, діти на майданчику, музика із сусіднього вікна.

Власне Джеймса Галлахера найбільше вразив шум транспорту в столиці Бангладешу Дацці, яку вважають найгаласливішим містом світу. Він одразу відчув, що потрапив у величезну, напружену пробку. І датчики вловили його хвилювання – серцебиття Галлахера прискорюється, а шкіра більше пітніє.

"Є дійсно вагомі докази того, що шум транспорту впливає на здоров'я вашого серця", – каже професорка Кларк і включає йому наступний звук.

Тільки радісні звуки дитячого майданчика діють на організм автора статті заспокійливо. Гавкіт собак і сусідська вечірка вранці викликають негативну реакцію.

Автор статті Джеймс Галлахер запитав науковицю, чому звук так впливає на його організм.

"Ви емоційно реагуєте на звук", – каже Кларк.

Звук сприймається вухом і передається в мозок, там одна його ділянка – мигдалеподібне тіло – виконує емоційну оцінку. Це частина реакції організму "бийся або тікай", яка розвинулася, щоб допомогти нам швидко зреагувати на звук хижака, який вистрибує з кущів прерій.

"Отже, ваш пульс прискорюється, ваша нервова система починає працювати, і ви виділяєте гормони стресу", – каже професорка Кларк.

Як шум шкодить організму людини / Фото: ВВС

Усе це добре в екстреній ситуації, але з часом починає завдавати шкоди.

"Якщо ви зазнаєте такого впливу протягом кількох років і ваше тіло весь час так реагує, це збільшує ризик таких захворювань, як серцеві напади, високий кров'яний тиск, інсульт і діабет другого типу", – каже дослідниця.

Цікаво, що це трапляється навіть тоді, коли ми міцно спимо. Вам може здатися, що ви адаптувалися до шуму. Але біологія розповідає іншу історію.

"Ви ніколи не закриваєте вуха; коли ви спите, ви все ще слухаєте. Таким чином, ці реакції, як-от прискорення пульсу, відбуваються, коли ви спите", – додає Кларк.

По всій Європі шум пов'язаний з 12 000 ранніх смертей щороку, а також з мільйонами випадків серйозних порушень сну, а також із серйозним шумовим подразненнням, яке може вплинути на психічне здоров'я.

Лікарі зазначають, що справа не лише в гучності – те, яким руйнівним є звук і чи можете ви його контролювати, також впливає на нашу емоційну реакцію на шум.

Гучність повсякденних звуків / Фото: ВВС

Доктор Форастер стверджує, що шкода шуму для здоров'я є "на рівні забруднення повітря", але його набагато важче зрозуміти.

"Ми звикли, що токсичними можуть бути хімічні речовини, але не так просто усвідомити, що фізичний фактор, як-от шум, теж впливає на наше здоров'я і не тільки на слух", – каже вона.

Автор статті робить висновок, що важливо знайти простір у нашому житті, в який можна втекти від шуму. Адже за словами доктора Масрура Абдула Куадера з Університету професіоналів Бангладешу, шум – це "тихий вбивця та повільна отрута".

Раніше ТСН.ua писав про те, які відео працюють як знеболювальне.

Читайте також: