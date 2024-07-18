Як швидко позбутися стресу, втоми та напруги, якщо нічого не допомагає

Наразі занепокоєння, роздратування, стреси та напруга, на жаль, є нормою для нашого суспільства. І походи до психологів та прийом седативних препаратів не завжди допомагають позбутися нервового перенапруження. Лікарі у такому випадку пропонують вирішити проблему досить простим шляхом. Звісно, якщо потрібна допомога спеціалістів, то не варто займатися самолікуванням. А в інших випадках можна просто додати до раціону деякі продукти, які містять вітаміни групи В, магній та фосфор. Це потужні корисні речовини, які допоможуть зміцнити нервову систему й позбутися стресу, перевтоми та роздратування.

Які продукти допомагають заспокоїти нерви

Базилік. Найкраще його додавати до салатів, соусу чи в запечені страви, адже це природний засіб від тривожності, роздратування і для заспокоєння нервів. Також можна скористатися його ефірною олією, наприклад, прийняти розслаблюючу ванну, щоб зняти стрес та напруження.

Найкраще його додавати до салатів, соусу чи в запечені страви, адже це природний засіб від тривожності, роздратування і для заспокоєння нервів. Також можна скористатися його ефірною олією, наприклад, прийняти розслаблюючу ванну, щоб зняти стрес та напруження. Спаржа та сочевиця містять вітаміни групи В, магній, рослинну клітковину та білок. Тому вони діють як природне заспокійливе, зміцнюючи нервову систему.

містять вітаміни групи В, магній, рослинну клітковину та білок. Тому вони діють як природне заспокійливе, зміцнюючи нервову систему. Висівки, вівсянка, нешліфований рис, гречка, пшоно. Ці крупи допомагають упоратися зі стресом та знімають втому. Тому лікарі рекомендують вживати страви з додаванням цих круп кожного дня.

Ці крупи допомагають упоратися зі стресом та знімають втому. Тому лікарі рекомендують вживати страви з додаванням цих круп кожного дня. Насіння гарбуза, кунжут, кеш’ю, мигдаль, волоські горіхи. Насіння й горіхи містять поліненасичені жирні кислоти, які сприяють виробленню серотоніну в організмі. Тому жменя цих продуктів здатна покращити настрій, поліпшити концентрацію, зняти стрес і тривожність. А вітамін В, що міститься в горіхах, допомагає зміцнити нервову систему та підвищити працездатність.

Насіння й горіхи містять поліненасичені жирні кислоти, які сприяють виробленню серотоніну в організмі. Тому жменя цих продуктів здатна покращити настрій, поліпшити концентрацію, зняти стрес і тривожність. А вітамін В, що міститься в горіхах, допомагає зміцнити нервову систему та підвищити працездатність. Банани, чорнослив, фініки, родзинки, інжир. Ці ягоди та фрукти містять калій, магній та вітаміни групи В, які дуже корисні для зміцнення нервової системи та відновлення сил. Фрукти містять ще й вуглеводи, які заряджають організм енергією на тривалий проміжок часу.

Ці ягоди та фрукти містять калій, магній та вітаміни групи В, які дуже корисні для зміцнення нервової системи та відновлення сил. Фрукти містять ще й вуглеводи, які заряджають організм енергією на тривалий проміжок часу. Чорний шоколад, какао. Якщо кожного дня з’їдати по 40 грамів шоколаду, ви не відчуватимете втоми та стресу.

Якщо кожного дня з’їдати по 40 грамів шоколаду, ви не відчуватимете втоми та стресу. Лимони й апельсини. Цитрусові здатні покращити настрій, зарядити енергією та позбутися нервового напруження.

Цитрусові здатні покращити настрій, зарядити енергією та позбутися нервового напруження. Ромашковий чай варто вживати перед сном, він підвищує рівень гліцину в нашому організмі і діє як заспокійливий засіб. Також напій містить амінокислоти, які здатні знімати напругу та покращувати якість сну.

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