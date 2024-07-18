Як швидко позбутися стресу, втоми та напруги, якщо нічого не допомагає

Стрес – це реакція організму у відповідь на дуже сильні зовнішні подразники, які перевищують норму.
Наразі занепокоєння, роздратування, стреси та напруга, на жаль, є нормою для нашого суспільства. І походи до психологів та прийом седативних препаратів не завжди допомагають позбутися нервового перенапруження. Лікарі у такому випадку пропонують вирішити проблему досить простим шляхом. Звісно, якщо потрібна допомога спеціалістів, то не варто займатися самолікуванням. А в інших випадках можна просто додати до раціону деякі продукти, які містять вітаміни групи В, магній та фосфор. Це потужні корисні речовини, які допоможуть зміцнити нервову систему й позбутися стресу, перевтоми та роздратування.
Які продукти допомагають заспокоїти нерви
- Базилік. Найкраще його додавати до салатів, соусу чи в запечені страви, адже це природний засіб від тривожності, роздратування і для заспокоєння нервів. Також можна скористатися його ефірною олією, наприклад, прийняти розслаблюючу ванну, щоб зняти стрес та напруження.
- Спаржа та сочевиця містять вітаміни групи В, магній, рослинну клітковину та білок. Тому вони діють як природне заспокійливе, зміцнюючи нервову систему.
- Висівки, вівсянка, нешліфований рис, гречка, пшоно. Ці крупи допомагають упоратися зі стресом та знімають втому. Тому лікарі рекомендують вживати страви з додаванням цих круп кожного дня.
- Насіння гарбуза, кунжут, кеш’ю, мигдаль, волоські горіхи. Насіння й горіхи містять поліненасичені жирні кислоти, які сприяють виробленню серотоніну в організмі. Тому жменя цих продуктів здатна покращити настрій, поліпшити концентрацію, зняти стрес і тривожність. А вітамін В, що міститься в горіхах, допомагає зміцнити нервову систему та підвищити працездатність.
- Банани, чорнослив, фініки, родзинки, інжир. Ці ягоди та фрукти містять калій, магній та вітаміни групи В, які дуже корисні для зміцнення нервової системи та відновлення сил. Фрукти містять ще й вуглеводи, які заряджають організм енергією на тривалий проміжок часу.
- Чорний шоколад, какао. Якщо кожного дня з’їдати по 40 грамів шоколаду, ви не відчуватимете втоми та стресу.
- Лимони й апельсини. Цитрусові здатні покращити настрій, зарядити енергією та позбутися нервового напруження.
- Ромашковий чай варто вживати перед сном, він підвищує рівень гліцину в нашому організмі і діє як заспокійливий засіб. Також напій містить амінокислоти, які здатні знімати напругу та покращувати якість сну.
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