Як швидко розпізнати інсульт у людини поруч або у себе: чіткі ознаки порушення мозкового кровообігу

Щороку понад 100 тисяч українців, третина з яких молодше 65 років, стають жертвами інсульту.

Фахівці надали перелік симптомів інсульту.

Про ознаки, за якими можна запідозрити інсульт у людини поруч або у себе, розповіли у МОЗ.

"Розвиток інсульту можуть супроводжувати симптоми, що виникають раптово", - зазначають фахівці.

Запам’ятати ознаки інсульту можна за абревіатурою МОЗОК-Час.

М (Мовлення) - попросіть людину повторити за вами просте речення та виконати просту команду. При інсульті вимова буде нерозбірливою, плутаною або людина не буде розуміти команду.

О (Обличчя) - коли одна сторона обличчя зазнає візуальних змін (наприклад, обвисає). Попросіть людину посміхнутися. Якщо у неї інсульт, вона не зможе цього зробити або посмішка буде несиметричною.

З (Запаморочення) - поява скарги на раптове головокружіння, хиткість ходи, втрату рівноваги, координації рухів.

О (Очі) - у людини раптово порушився зір одним або двома очима.

К (Кінцівки) - слабкість або оніміння, неможливість підняти і утримувати обидві руки або обидві ноги одночасно, кінцівки з однієї сторони стають слабкішими, можуть падати, як пліть.

Час - якщо ви помітили один із цих симптомів, терміново викликайте швидку.

Додамо,що ангіографічне дослідження кровоносних судин можна проводити практично по всьому організму.

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