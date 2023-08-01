Швидко відростити довге волосся в домашніх умовах без дорогих процедур - це реально

Довге та густе волосся, безсумнівно, це мрія багатьох жінок. Та іноді воно росте дуже повільно чи взагалі ніяк. Згідно наукових досліджень, за рік волосся виростає до 16 см, якщо його ріст сповільнився, значить, на це є причина. Але стимулювати ріст волосся можна самостійно в домашніх умовах, якщо немає протипоказань за станом здоров'я. І не буде потреби купувати дорогі засоби для стимуляції росту чи робити салонні процедури. Як швидко відростити довге волосся в домашніх умовах – читайте далі.

Здорове та збалансоване харчування

Те, що ми їмо, прямо впливає на ріст нашого волосся. Для того, щоб волосся було довге, міцне та еластичне, потрібно вживати їжу, багату на білок та вітаміни. Необхідно включити до свого раціону бобові, овочі, фрукти, салати, морську рибу та куряче м’ясо.

Також варто дотримуватися водного балансу в організмі та уникати спраги. На день слід випивати до двох літрів води, тоді волосся не буде ламким та не випадатиме.

Масаж голови

Масаж стимулюватиме кровообіг, що прискорює ріст волосся. Також це чудово допомагає розслабитися та зняти головний біль. Для масажу голови можна використовувати касторову, реп’яхову чи кокосову олію. Такі олії стимулюють волосся рости швидше, також зміцнюють волосяні цибулини та працюють як кондиціонер, насичуючи локони необхідними мікроелементами.

Щоб зробити масаж голови, необхідно спочатку трохи нагріти 2 ст. ложки олії, обмокнути в ній кінчики своїх пальців та масажувати круговими рухами шкіру голови кілька хвилин. Потім слід залишити олію на 30 хвилин і вимити голову шампунем. Такий масаж варто робити 2 рази на тиждень для стимуляції росту та профілактики випадіння волосся.

Вибір шампунів та кондиціонерів

Необхідно правильно вибрати шампунь для догляду за своїм типом волосся. Варто уникати шампунів з парабенами та силіконами, оскільки вони дуже жорсткі, мають ефект накопичення, тому можуть сповільнювати його ріст. Слід обирати м’які шампуні з природніх інгредієнтів.

Також не варто забувати про кондиціонери та маски. Кондиціонер потрібно наносити після кожного миття на всю довжину волосся та тримати п’ять хвилин, поки волосся вбере всі необхідні поживні елементи з нього. Маску слід використовувати двічі на тиждень, наносити по всій довжині волосся, уникаючи коренів. За такий догляд волосся віддячить вам міцністю, гладкістю та еластичністю.

Миття голови та розчісування

Не потрібно часто мити голову, особливо, кожного дня. Оскільки шкіра голови містить природні олії, що живлять волосся, а часте миття може призвести до того, що волосся жирнітиме. Бо під час щоденного миття сальні залози працюють інтенсивніше. Разом з тим, волосся буде слабнути, ламатися та випадати, бо йому не вистачатиме природнього живлення. Тому мити голову потрібно не більше трьох разів на тиждень.

Розчісувати волосся слід не більше 10 хвилин на день. Тоді процедура розчісування буде стимулювати кровообіг та вироблення натуральних олій. Для цього потрібно використовувати м’які щітки та гребінці, що підходять для вашого типу волосся.

Натуральні маски

Варто використовувати натуральні маски, щоб волосся росло швидше. Існує безліч складників, які підходять для будь-якого типу. Такі маски можна легко зробити вдома самостійно за народними рецептами. Наприклад, з того, що у вас є в холодильнику: мед, оливкова олія, авокадо та яйця. Ці прості інгредієнти зроблять волосся м’яким, шовковистим та міцним.

В саморобні маски можна додавати натуральні засоби, що прискорюють ріст волосся: сік цибулі, кокосове масло, реп’яхову олію, алое. Також варто не забувати про харчування та їсти банани, мед, яйця і вівсяну кашу.

Ефірні олії

Щоб волосся швидко росло та було міцним і здоровим, можна під час миття додавати до шампуню по декілька крапель ефірних олій. Які активують та прискорять ріст локонів, а ще після такого догляду волосся стане шовковистим та гладким. Найкорисніші ефірні олії для росту волосся: оливкова, лавандова, касторова, з гарбузового насіння, з виноградних кісточок та кокосова.

Активний спосіб життя

Помірні фізичні навантаження, прогулянки чи різноманітні вправи допоможуть тримати організм у прекрасній фізичній формі. А це в свою чергу впливатиме на ріст та міцність волосся. Також це чудовий спосіб позбутися стресу і тривожних станів. Адже коли наш організм перебуває в напруженні, волосся також слабне та може навіть випадати.

Зелений чай

Для того, щоб волосся швидко росло, потрібно пити зелений чай. Оскільки він містить кофеїн, який прискорює циркуляцію крові, відповідно, пришвидшує ріст волосся. Також зеленим чаєм можна ополіскувати волосся, щоб не було лупи.

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