Як швидко знизити рівень цукру в крові: звичайний овоч робить це за хвилини

Дослідження, результати якого були опубліковані у престижному Саудівському медичному журналі, показує, що селера є чудовим натуральним засобом для контролю рівня цукру в крові.

Екстракт листя селери сприяє серйозному зниженню рівня цукру в крові протягом 120 хвилин після вживання рослини.

До такого висновку дійшли дослідники, проаналізувавши вплив екстракту листя селери на рівень цукру в крові в літніх діабетиків.

Участь у дослідженні брали літні індонезійці віком старше 60 років, у яких був діагностований предіабет. Групу добровольців було поділено на дві частини, і кожній із них було надано різні режими харчування.

Перша група добровольців споживала 250 мг екстракту листя селери тричі на день (вранці, вдень і ввечері) за 30 хвилин до приймання їжі протягом 12 днів. Друга група отримувала плацебо. Після завершення дослідження було виявлено, що група, яка приймала екстракт селери, мала значне, а саме на 19,5% зниження рівня цукру в крові після вживання їжі.

Результати постпрандіального тесту на глюкозу в плазмі – це аналіз крові, який вимірює рівень цукру в крові через дві години після вживання їжі – показав, що селера досить ефективно знижує рівень цукру в крові. Це відкриття відкриває нові перспективи для пацієнтів, які хочуть контролювати свій рівень цукру в крові природним шляхом.

Важливо зауважити, що хоча екстракт листя селери показав результати, що вражають, це не означає, що можна безконтрольно споживати продукти з високим глікемічним індексом. Навіть у разі вживання екстракту листя селери рекомендується обмежувати споживання цих продуктів. Варто уникати перевищення допустимої кількості цукру та шкідливих вуглеводів, які можуть впливати на рівень цукру в крові.

Водночас екстракт листя селери може бути чудовим доповненням до здорового харчування.

Користь селери для здоров'я величезна. Крім зниження рівня цукру в крові, селера:

Підтримує здоров'я серця завдяки вмісту антиоксидантів та фітонутрієнтів, які сприяють зниженню ризику серцевих захворювань. Вона відновлює пошкоджені клітини та допомагає зменшити запалення в організмі.

Зміцнює імунітет завдяки високому вмісту вітамінів, зокрема вітаміну С і вітаміну К. Вітамін С підтримує функціонування імунних клітин, а вітамін К сприяє зміцненню кісток та підтримці здорового кровообігу.

Покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Селера містить велику кількість волокон, що сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, допомагає покращити перистальтику. Селера також може бути корисною в разі закрепу або неправильного функціонування кишківника.

Має заспокійливий ефект. Селера містить специфічні речовини, які впливають на нервову систему, допомагають зменшити рівень стресу, підвищити настрій і покращити якість сну.

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