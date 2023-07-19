Як швидко зняти стрес та заспокоїтись: що потрібно їсти

Сучасний ритм життя щодня пропонує нам нові виклики та ситуації, в яких необхідно зберігати спокій. І щоб мати гарний настрій та бути врівноваженими, немає потреби йти до аптеки за седативними препаратами. Варто просто включити до свого щоденного раціону продукти, які не гірше за ліків допоможуть справитися зі стресом та напруженням. Це не тільки смачно, а ще й корисно. Оскільки регулярне вживання таких продуктів забезпечує організм вітамінами та мінералами, зміцнює нервові волокна і сприяє утворенню нових нервових клітин. Аби дізнатися, що це за їжа – читайте далі.

Чорний шоколад

Згідно наукових досліджень темний шоколад покращує настрій за рахунок підвищення рівня в організмі гормонів щастя: дофаміну та серотоніну. Якщо його вживати, то знижується рівень гормону стресу, кортизолу. Також чорний шоколад містить в собі антиоксиданти, які попереджають захворювання крові. Для гарного настрою варто їсти шоколад, що містить у собі 70% какао, але не більше 25 грамів на день, оскільки він досить калорійний.

Горіхи та насіння

Горіхи й насіння знижують стрес, оскільки містять в собі поліненасичені жирні кислоти омега-3. Найбільше таких кислот у волоських горіхах, горіхах кеш’ю та у соняшниковому насінні. Коли людина дуже знервована, вона втрачає багато запасів вітамінів, наприклад, групи В і вітаміну Е. А горіхи та насіння допомагають відновити їхню необхідну кількість для організму. Щоб знизити кров’яний тиск та зменшити навантаження на серце, потрібно їсти фісташки. Аби запобігти тривожним станам, слід вживати соняшникове насіння, яке містить вітамін D та магній. Варто включити до раціону мигдаль, насіння льону та гарбуза, які допомагають заспокоїтися.

Чорниця

При сильному стресі та напруженні потрібно їсти ті продукти, які багаті на антиоксиданти, що запобігають виникненню вільних радикалів. Тому варто вживати чорницю, яка містить в собі також вітамін С, що зміцнює імунну систему організму. Ягоди чорниці збільшують кількість дофаміну в крові – гормонів радості та щастя.

Молоко

Найкращі ліки від стресу та напруження – це молоко. У молоці містяться вітаміни групи В, білок, вітамін D, кальцій та амінокислоти. Медики радять пити молоко, у якому 1% жирності. Вживати його потрібно перед сном, оскільки воно допомагає врівноважити збуджену нервову систему, тому організм швидше засинає.

Жирна риба

До такої риби відносять тунця, лосося, оселедця, скумбрію, сайру, сардину та севрюгу. У ній містяться жирні кислоти омега-3, які при вживанні знижують в організмі рівень кортизолу та регулюють вироблення адреналіну. Дієтологи радять вживати жирну рибу не менше двох разів на тиждень.

Яйця

Цей продукт містить багато вітамінів, мінералів, амінокислот та антиоксидантів, які необхідні для здорової реакції організму на стресові ситуації. Зокрема в яйцях є у достатній кількості вітамін В, який відповідає за здорове та належне функціонування мозку.

Петрушка

Петрушка містить в собі антиоксиданти, які запобігають утворенню нестабільних молекул, вільних радикалів, та захищають від тривоги і депресії. Дієтологи радять включати у свій щоденний раціон продукти, які багаті на антиоксиданти, це допомагає зміцнити нервову систему, а також запобігти різним запаленням, які зустрічаються у людей із хронічним стресом.

Субпродукти

Це печінка, нирки, серце та інші внутрішні органи тварин, що дуже багаті на вітаміни групи В, які контролюють стрес. Ці вітаміни беруть активну участь у регулюванні та покращенні настрою, оскільки підвищують рівень дофаміну та серотоніну в організмі. Наприклад, 85 грамів печінки яловичини забезпечує більше 50% добової норми групи вітамінів В для організму.

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