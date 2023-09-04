Як стрес впливає на організм і чи можливо його вилікувати: небезпечні хвороби і як вберегтися

Стрес впливає майже на кожну систему нашого організму, що призводить до змін у поведінці, працездатності, настрої та загальному психічному і фізичному здоров'ї людини. А ще він здатний викликати небезпечні хвороби.

Про це йдеться у статті yahoo.com.

Більшість людей відчували стрес у певний момент свого життя. Насправді, 33% дорослих повідомляють, що відчувають себе пригніченими стресом майже щодня. У невеликих дозах стрес - це не завжди погано. Але хронічний (довготривалий) стрес часто має негативні наслідки для здоров'я.

Типи стресу

Хоча кожна людина час від часу відчуває стрес, не всі види стресу однакові. Існує два основних типи стресу: гострий (короткочасний) і хронічний (довготривалий).

Гострий стрес - це короткочасний стрес. Як правило, гострий стрес - це виклик або незручність, з якими ви зазвичай стикаєтесь у повсякденному житті. Цей тип стресу запускає природну реакцію організму на стрес, але ця реакція з часом мине, як тільки ви усунете причину або стресова ситуація закінчиться. Забути ключ від будинку на роботі, запізнитися на зустріч або зіткнутися з несподіваною перешкодою (наприклад, застрягти в пробці) - все це приклади гострого стресу. Хоча такі ситуації можуть здаватися неприємними або розчаровувати, стресори, які викликають гострий стрес, зазвичай легше вирішуються. У таких випадках стресова реакція іноді може допомогти вам адаптуватися, зберегти пильність або загострити вашу увагу на ситуації, що склалася.

На відміну від гострого стресу, хронічний стрес - це реакція організму на тривалу стресову подію або серію подій. У цих випадках стресовий фактор є довготривалим і часто важко вирішуваним. Людина, яка переживає хронічний стрес, може мати менший контроль над стресором. Приклади стресорів, які можуть викликати хронічний стрес, включають: проблеми у родині, насильство, боротьба з тяжкими хворобами, тривалий догляд за хворою людиною, токсичний колектив на роботі. Люди, які живуть у стані хронічного стресу, можуть також відчувати безпорадність, тривогу, депресію та негативні наслідки для фізичного здоров'я (наприклад, нездатність швидко вилікуватися від інфекції або хвороби).

Симптоми стресу

Стрес охоплює все тіло. Під час стресу активуються майже всі основні системи організму. Зокрема, нервова система, яка активує реакцію організму "бий або тікай", виділяє гормони, такі як адреналін і кортизол, коли ви маєте справу зі стресором. Ця реакція організму викликає як фізичні, так і психічні симптоми, які можуть впливати на серце, шлунок, м'язи, настрій і думки.

Фізичні симптоми стресу . Стрес може викликати широкий спектр симптомів, які впливають на ваше фізичне самопочуття. Вони можуть включати: прискорене серцебиття, біль у м'язах, пітливість, сухість у роті, задишка, непосидючість, головний біль, втома.

. Стрес може викликати широкий спектр симптомів, які впливають на ваше фізичне самопочуття. Вони можуть включати: прискорене серцебиття, біль у м'язах, пітливість, сухість у роті, задишка, непосидючість, головний біль, втома. Емоційні та когнітивні симптоми стресу. Стрес також часто викликає симптоми, які впливають на ваше психічне здоров'я, включаючи емоційне самопочуття та здатність мислити. Ці симптоми можуть включати: забудькуватість, проблеми з концентрацією уваги, труднощі з прийняттям рішень, зміни в настрої, почуття нервозності, тривоги, смутку або депресії, швидкі думки, гнів або дратівливість.

Поведінкові симптоми стресу. Через стрес, який ви переживаєте, ви можете помітити зміни у своїй поведінці, наприклад: зміни у звичках щодо сну та харчування (наприклад, недостатня кількість їжі та сну або надмірна кількість їжі та сну), відсутність інтересу до хобі та діяльності, ізоляція від соціальних ситуацій та близьких людей, боротьба зі стресом за допомогою таких речовин, як алкоголь, наркотики чи тютюн.

Заїдання під час стресу

Як діагностують стрес

Зазвичай ви можете самостійно діагностувати у себе стрес. Не існує єдиного тесту, за допомогою якого лікар може діагностувати стрес. Однак він може використовувати опитувальник або показники здоров'я, такі як частота серцевих скорочень або кров'яний тиск, щоб краще зрозуміти ваш поточний і загальний рівень стресу. Лікар може використовувати один з наступних опитувальників для вимірювання стресу:

Шкала сприйняття стресу (PSS);

Опитувальник стресу Холмса-Рає (Holmes-Rahe Stress Inventory).

Стрес призводить до негативних наслідків / Фото: Credits

Як вилікувати стрес

Хоча неможливо усунути всі стресові фактори зі свого життя, навчившись керувати стресом, ви можете зменшити негативний вплив стресу на себе. Методи управління стресом можуть виглядати по-різному для кожного, тому важливо знайти стратегії подолання стресу, які працюють саме для вас.

Зі стресом варто боротися / Фото: Credits

Для початку можна спробувати такі методи боротьби зі стресом:

Регулярні фізичні вправи і рух (наприклад, ходьба, біг, танці, йога, підняття важких предметів і заняття спортом);

Вживання поживної їжі;

Поговорити про свій стрес з близькою людиною, якій ви довіряєте;

Достатня кількість сну;

Ведення щоденника про свій життєвий досвід і самопочуття;

Займатися хобі, яке вам подобається (наприклад, рукоділлям, в'язанням, садівництвом, читанням, відеоіграми, пішим туризмом).

Почати практику усвідомленості або медитацію;

Зменшити споживання кофеїну та алкоголю, які можуть погіршити симптоми стресу.

Якщо стрес є більш хронічним або виснажливим, варто звернутися до фахівця з психічного здоров'я за додатковою підтримкою. Він може допомогти вам зрозуміти варіанти лікування, які виходять за рамки самодопомоги, наприклад, участь у розмовній терапії або прийом ліків.

Наслідки тривалого стресу

Хоча стрес не завжди шкідливий у малих дозах, хронічний стрес може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Надмірна активація реакції організму на стрес може сприяти розвитку наступних станів:

Хронічний біль;

Мігрень;

Серцевий напад;

Інсульт;

Синдром хронічної втоми;

Аутоімунні розлади, такі як вовчак, артрит або діабет 1 типу;

Психічні розлади, такі як депресія, тривога або посттравматичний стресовий розлад.

Стрес негативно впливає на людину

Нагадаємо, з "Охматдиту" виписали 2-річну Маріанну з Маріуполя, яка на початку повномасштабної війни протягом двох місяців жила у підвалі та через стрес втратила навички ходьби.

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