Як створити власний рецепт щастя: гормони радості та любові

Кожен з нас хоче бути радісним, щасливим та впевненим у своїх силах. За радість, задоволення та впевненість у собі відповідають гормони щастя, які виробляє наш мозок. Їх також називають «молекулами любові» і «гормонами успіху», бо вони відповідають за наш піднесений настрій, почуття, прояви доброти та турботи. Завдяки їм у нас підвищується рівень енергії, ми перебуваємо в «ресурсному стані», мотивовані та впевнені в тому, що робимо. Дія гормонів щастя спонукає нас до активності та рішучості або викликає страх поразки – це залежить від психотипу людини. Як навчитися контролювати рівень гормонів щастя в організмі – читайте далі.

Види гормонів щастя

Ендорфіни – гормони задоволення та щастя, які виробляються в процесі коротких видів діяльності, що приносять миттєве задоволення. Рівень цього гормону в організмі підвищується, коли ми їмо, тренуємося, зустрічаємося з друзями чи колегами.

– гормони задоволення та щастя, які виробляються в процесі коротких видів діяльності, що приносять миттєве задоволення. Рівень цього гормону в організмі підвищується, коли ми їмо, тренуємося, зустрічаємося з друзями чи колегами. Дофамін – гормон, що відноситься до «системи винагород» у нашому мозку. Коли людина виконує свою роботу із задоволенням, мозок виробляє саме цей гормон. Якщо ми отримуємо чудовий результат від своїх досягнень, дофамін буде мотивувати повторювати цей результат знову і знову. Вироблення дофаміну пов’язане із позитивними відчуттям, навчанням, запам’ятовуванням та функцією руху. Цей гормон є ключовим у процесі асоціативного мислення. Від його вироблення залежить наша зацікавленість, емоційний стан та здатність ризикувати. Якщо цього гормону не вистачає, ми втрачаємо мотивацію до роботи та навчання, у нас виникає апатія, можемо навіть впадати у депресивні стани.

– гормон, що відноситься до «системи винагород» у нашому мозку. Коли людина виконує свою роботу із задоволенням, мозок виробляє саме цей гормон. Якщо ми отримуємо чудовий результат від своїх досягнень, дофамін буде мотивувати повторювати цей результат знову і знову. Вироблення дофаміну пов’язане із позитивними відчуттям, навчанням, запам’ятовуванням та функцією руху. Цей гормон є ключовим у процесі асоціативного мислення. Від його вироблення залежить наша зацікавленість, емоційний стан та здатність ризикувати. Якщо цього гормону не вистачає, ми втрачаємо мотивацію до роботи та навчання, у нас виникає апатія, можемо навіть впадати у депресивні стани. Окситоцин – це гормон, який несе відповідальність за соціалізацію та налагодження взаємин з іншими людьми. Він виробляється під час активних соціальних контактів, обіймів та поцілунків. Це так звана «молекула любові». Окситоцин підвищує рівень довіри, співчуття та близькості у стосунках між людьми, мотивує нас до проявів доброти та турботи.

– це гормон, який несе відповідальність за соціалізацію та налагодження взаємин з іншими людьми. Він виробляється під час активних соціальних контактів, обіймів та поцілунків. Це так звана «молекула любові». Окситоцин підвищує рівень довіри, співчуття та близькості у стосунках між людьми, мотивує нас до проявів доброти та турботи. Серотонін – гормон, який підвищує нашу самооцінку, допомагає зосереджуватися та розслаблятися. Він також відповідає за благополуччя людини, стимулює мотивацію до досягнень, підвищення статусу, подальшого просування в роботі та навчанні. Серотонін є учасником багатьох процесів у нашому організмі: контролює апетит, врівноважує настрій, сон та біль, також регулює сексуальний потяг.

Як навчитися керувати гормонами щастя

Щоб створити свій рецепт щастя, потрібно навчитися контролювати рівень гормонів в організмі. Це цілком реально. Наша поведінка та спосіб життя можуть впливати на гормональний баланс організму, тому ми здатні змінювати свій гормональний профіль.

Здорове харчування. Варто зменшити споживання цукру та відмовитися від алкоголю. Оскільки вони впливають на підвищення стомлюваності та рівня кортизолу, що може провокувати безсоння та депресію.

Варто зменшити споживання цукру та відмовитися від алкоголю. Оскільки вони впливають на підвищення стомлюваності та рівня кортизолу, що може провокувати безсоння та депресію. Фізична активність. Активний спосіб життя підвищує рівень гормонів щастя і знижує почуття роздратованості та стресу.

Активний спосіб життя підвищує рівень гормонів щастя і знижує почуття роздратованості та стресу. Медитативні практики, обійми, нові враження та сміх підвищують рівень серотоніну. Тому дуже важливо зустрічатися з друзями, подорожувати, заводити нові знайомства.

підвищують рівень серотоніну. Тому дуже важливо зустрічатися з друзями, подорожувати, заводити нові знайомства. Постановка цілей. Потрібно мати свою мету та йти до неї. Починати слід з маленьких цілей, кожного разу підвищуючи планку. Задоволення від результату підвищуватиме рівень дофаміну в організмі, що підсилить мотивацію до нових досягнень.

Потрібно мати свою мету та йти до неї. Починати слід з маленьких цілей, кожного разу підвищуючи планку. Задоволення від результату підвищуватиме рівень дофаміну в організмі, що підсилить мотивацію до нових досягнень. Рівна постава. Мова тіла дуже впливає на рівень дофаміну та ендорфінів в організмі. Наша нерівна поза видає почуття невпевненості та знервованості, цим самим ми посилаємо сигнали оточуючим. Інші люди зчитують нас як боязку та нерішучу особистість. Тому наша постава завжди повинна бути рівною – це посилює впевненість у собі, рішучість та мотивацію до дій.

Читайте також:

Як позбутися неприємного запаху тіла: корисні поради

Ігроманія – це хвороба: чому виникає залежність та як її позбутися

Сильно переїли: що робити, щоб заспокоїти свій шлунок