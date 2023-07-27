Як створити власний рецепт щастя: гормони радості та любові

Роль гормонів щастя у нашому житті, які піднімають настрій та надають впевнененості в собі.
Кожен з нас хоче бути радісним, щасливим та впевненим у своїх силах. За радість, задоволення та впевненість у собі відповідають гормони щастя, які виробляє наш мозок. Їх також називають «молекулами любові» і «гормонами успіху», бо вони відповідають за наш піднесений настрій, почуття, прояви доброти та турботи. Завдяки їм у нас підвищується рівень енергії, ми перебуваємо в «ресурсному стані», мотивовані та впевнені в тому, що робимо. Дія гормонів щастя спонукає нас до активності та рішучості або викликає страх поразки – це залежить від психотипу людини. Як навчитися контролювати рівень гормонів щастя в організмі – читайте далі.
Види гормонів щастя
- Ендорфіни – гормони задоволення та щастя, які виробляються в процесі коротких видів діяльності, що приносять миттєве задоволення. Рівень цього гормону в організмі підвищується, коли ми їмо, тренуємося, зустрічаємося з друзями чи колегами.
- Дофамін – гормон, що відноситься до «системи винагород» у нашому мозку. Коли людина виконує свою роботу із задоволенням, мозок виробляє саме цей гормон. Якщо ми отримуємо чудовий результат від своїх досягнень, дофамін буде мотивувати повторювати цей результат знову і знову. Вироблення дофаміну пов’язане із позитивними відчуттям, навчанням, запам’ятовуванням та функцією руху. Цей гормон є ключовим у процесі асоціативного мислення. Від його вироблення залежить наша зацікавленість, емоційний стан та здатність ризикувати. Якщо цього гормону не вистачає, ми втрачаємо мотивацію до роботи та навчання, у нас виникає апатія, можемо навіть впадати у депресивні стани.
- Окситоцин – це гормон, який несе відповідальність за соціалізацію та налагодження взаємин з іншими людьми. Він виробляється під час активних соціальних контактів, обіймів та поцілунків. Це так звана «молекула любові». Окситоцин підвищує рівень довіри, співчуття та близькості у стосунках між людьми, мотивує нас до проявів доброти та турботи.
- Серотонін – гормон, який підвищує нашу самооцінку, допомагає зосереджуватися та розслаблятися. Він також відповідає за благополуччя людини, стимулює мотивацію до досягнень, підвищення статусу, подальшого просування в роботі та навчанні. Серотонін є учасником багатьох процесів у нашому організмі: контролює апетит, врівноважує настрій, сон та біль, також регулює сексуальний потяг.
Як навчитися керувати гормонами щастя
Щоб створити свій рецепт щастя, потрібно навчитися контролювати рівень гормонів в організмі. Це цілком реально. Наша поведінка та спосіб життя можуть впливати на гормональний баланс організму, тому ми здатні змінювати свій гормональний профіль.
- Здорове харчування. Варто зменшити споживання цукру та відмовитися від алкоголю. Оскільки вони впливають на підвищення стомлюваності та рівня кортизолу, що може провокувати безсоння та депресію.
- Фізична активність. Активний спосіб життя підвищує рівень гормонів щастя і знижує почуття роздратованості та стресу.
- Медитативні практики, обійми, нові враження та сміх підвищують рівень серотоніну. Тому дуже важливо зустрічатися з друзями, подорожувати, заводити нові знайомства.
- Постановка цілей. Потрібно мати свою мету та йти до неї. Починати слід з маленьких цілей, кожного разу підвищуючи планку. Задоволення від результату підвищуватиме рівень дофаміну в організмі, що підсилить мотивацію до нових досягнень.
- Рівна постава. Мова тіла дуже впливає на рівень дофаміну та ендорфінів в організмі. Наша нерівна поза видає почуття невпевненості та знервованості, цим самим ми посилаємо сигнали оточуючим. Інші люди зчитують нас як боязку та нерішучу особистість. Тому наша постава завжди повинна бути рівною – це посилює впевненість у собі, рішучість та мотивацію до дій.
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