Як сухе повітря шкодить здоров’ю та як цьому зарадити: відповідь лікаря

Сухе повітря може мати серйозні наслідки для здоров’я – від подразнення очей до загострення хронічних захворювань.

Часто недооцінюється реальний вплив клімату на здоров’я, зокрема – сухе повітря, яке здатне завдати серйозної шкоди. Воно не тільки висушує шкіру і волосся, але й послаблює захисні сили організму, збільшуючи ризик захворювань.

Про це повідомило видання Cleveland Clinic.

Доктор медичних наук Жозу Лімаж пояснює, що вплив сухого повітря призводить до респіраторних проблем, таких як астма чи бронхіт, а також до зневоднення.

"Коли повітря занадто сухе, носові пазухи також висихають. Слиз, який має бути липким і густий, стає занадто сухим. Це знижує його ефективність у боротьбі з мікробами. Таким чином шанси занедужати збільшуються", – зазначив доктор.

Ось кілька симптомів, які можуть виникати через тривале перебування в таких умовах:

почервоніння, свербіж і подразнення очей;

біль у горлі;

головний біль;

сухість у роті;

біль у вухах;

лущення, стягнутість і подразнення шкіри;

тріскання губ;

закреп.

Як з цим боротися? Ось кілька порад:

Зволоження повітря – використовуйте зволожувач або ставте миски з водою в приміщеннях. Пийте більше води – для підтримки гідратації організму. Теплий душ – допоможе заспокоїти шкіру та зберегти її вологу. Але уникайте використання гарячої води. Зволоження шкіри – використовуйте креми чи мазі, щоб запобігти лущенню.

Не забувайте про оптимальний рівень вологості (30-50%) та стежте за своїм самопочуттям.

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