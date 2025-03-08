Як у 55 років почуватися краще, ніж у 30: відомий лікар дав несподівану пораду

Засновник спеціалізованої клініки радить своїм пацієнтам завжди мати мету у житті та бути для чогось потрібним.

Професор медицини та неврології в Тель-Авівському університеті Шай Ефраті, який спеціалізується на довголітті, радить людям, які хочуть мати довге та здорове життя, якомога довше працювати і не виходити на пенсію.

Про це повідомляє Business Insider.

55-річний лікар стверджує, що він документував стан свого здоров’я протягом останніх 20 років, зокрема за допомогою МРТ-сканування мозку та тестування когнітивної та фізичної працездатності. За його словами, зараз його здоров'я краще, ніж у 30 років.

Ефраті, який є засновником клініки гіпербаричної кисневої терапії у Флориді, частково пояснює своє здоров’я цим лікуванням, яке передбачає вдихання чистого кисню в камері під тиском. Кілька досліджень показують, що гіпербарична терапія пов’язана зі зміною деяких біомаркерів старіння, але вона не схвалена для такого використання медичними органами США.

Однак, окрім терапії, лікар каже своїм пацієнтам, які хочуть старіти здоровим, що найкращий спосіб досягти цієї мети — це працювати якомога довше.

“Звичайно, якщо ви працюєте на будівництві або виконуєте важку фізичну роботу, потрібно вчасно зупинитися. Але якщо ні, то ніколи не виходьте на пенсію. Якщо ви кидаєте одну роботу, знайдіть іншу. Намагайтеся мати мету, бути для чогось потрібним”, – каже лікар.

Ефраті навів приклад 90-річного пацієнта, який досі працює в сфері нерухомості і думає про те, як будувати житло на Марсі.

Лікар наголосив, що таке ставлення цього чоловіка до життя і його цілеспрямованість робить його кращим кандидатом для терапії довголіття, ніж 40-річного чоловіка, який чекає на пенсію з єдиним наміром відпочити.

Нагадаємо, довгий час вважалося, що якісний сон залежить від його тривалості, але нові дослідження спростовують цей міф. Головне – це регулярність, яка може значно впливати на тривалість життя та загальний стан здоров'я.

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