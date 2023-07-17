Як у немовляти: 5 суперпродуктів для здорової шкіри

Є багато способів, які допомагають нам піклуватися про нашу шкіру, і один із них — дбати про те, що ми їмо.

Для когось легше повірити в те, що їжа не впливає на їхній зовнішній вигляд, але це не так. Важливо розуміти, що продукти, які ви обираєте, мають великий вплив на шкіру та організм у цілому.

Про це пише Al Bawaba.

Ось перелік продуктів, які допоможуть покращити стан вашої шкіри.

Вода

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Незалежно від того, дбаєте ви про здорову шкіру чи ні, дуже важливо пити достатню кількість води щодня і підтримувати гідратацію організму.

Недостатнє споживання води може призводити до сухості шкіри, але занадто велике споживання також шкідливе, тому важливо пам’ятати про поміркованість. Деякі дослідження навіть показують, що належна кількість води має позитивний вплив на нормальну фізіологію шкіри.

Чорний шоколад

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Згідно з дослідженнями, вживання чорного шоколаду, який працює як антиоксидант для вашої шкіри, надає їй більш гладкої структури, зменшує почервоніння під час перебування на сонці, запобігає передчасному старінню та подовжує зволоження. Флавоноїди в шоколаді можуть допомогти відбити шкідливі ультрафіолетові промені від вашої шкіри, запобігти сонячним опікам і шкірним захворюванням, як-от рак шкіри.

Помідори

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Помідори дуже корисні для організму. Вони багаті каротиноїдами, що робить їх чудовою їжею для підтримки здорової шкіри.

Якщо у вас акне, помідори також можуть допомогти з цим, оскільки вони містять вітаміни А та С, які є звичайними антиоксидантами і борються із запаленням, що викликає прищі.

Полуниця

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Завдяки вмісту вітаміну С та альфа-ліпоєвої кислоти, полуниця має здатність захищати шкіру від вільних радикалів. Крім того, що вона є природним зволожувальним агентом, ця ягода також допомагає висвітлити шкіру для більш живого й сяйливого кольору обличчя, заспокоює опухлі очі та затримує ознаки старіння.

Броколі

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Броколі містить багато вітамінів і мінералів, важливих для здоров’я шкіри, включно з цинком, вітамінами А та С.

Лютеїн — каротиноїд із властивостями, подібними до бета-каротину, також присутній у броколі. Захищаючи від окисної шкоди, лютеїн допомагає запобігти сухості шкіри та появі зморшок.

Крім того, квітки броколі містять сульфорафан — унікальну сполуку, яка має позитивний вплив на ваше здоров’я, як-то захист від пошкоджень, спричинених сонцем, та антиракові властивості. Дослідження показують, що сульфорафан також може захищати від певних типів раку шкіри.

Сульфорафан продемонстрував багатообіцяльні результати в лабораторних експериментах, де він зменшив кількість клітин шкіри, які піддалися ультрафіолетовому світлу, майже на 29%. Крім того, захисний ефект сульфорафану зберігався до 48 годин.

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