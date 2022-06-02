Як українцям отримати право на медичну допомогу у Великій Британії

Британія не є членом ЄC, тож тут не працюють загальноєвропейські правила тимчасового притулку.
У Великій Британії діє власна програма "Домівка для України", яка, зокрема, дає доступ до безоплатних медичних послуг.
Після прибуття до країни рекомендовано одразу зареєструватися у лікаря загальної практики. Знайти найближчий медцентр загальної практики можна за посиланням.
Пояснення щодо реєстрації у медичному центрі загальної медичної практики у Шотландії є за посиланням.
Зауважте, коли ви приїдете до України, надайте отриманий за кордоном сертифікат про вакцинацію сімейному лікареві або педіатрові.
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні.
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