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Як українцям отримати право на медичну допомогу у Великій Британії

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Як українцям отримати право на медичну допомогу у Великій Британії

Фото: pixabay.com

Британія не є членом ЄC, тож тут не працюють загальноєвропейські правила тимчасового притулку.

У Великій Британії діє власна програма "Домівка для України", яка, зокрема, дає доступ до безоплатних медичних послуг.

Після прибуття до країни рекомендовано одразу зареєструватися у лікаря загальної практики. Знайти найближчий медцентр загальної практики можна за посиланням.

Пояснення щодо реєстрації у медичному центрі загальної медичної практики у Шотландії є за посиланням.

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Зауважте, коли ви приїдете до України, надайте отриманий за кордоном сертифікат про вакцинацію сімейному лікареві або педіатрові.

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Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні.

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