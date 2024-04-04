Як уповільнити процес старіння — нове дослідження виявило неочікуваний зв'язок з думками

Старіння пришвидшується у певні періоди життя, але цей процес можна повернути назад.

Старіння людського тіла неминуче, воно прискорюється під час вагітності або під впливом стресу. Але є й хороша новина – цей процес на клітинному рівні можна повернути у зворотному напрямку.

Цим можна пояснити, чому наше сприйняття свого тіла може відрізнятися від того, на скільки років ми виглядаємо на думку інших людей. Не поспішайте називати це оцінним судженням, тому що нове дослідження виявило зв'язок між оцінкою віку людини за зовнішнім виглядом та її загальним станом здоров'я.

Про це пише Science Alert.

Дослідники з університету Оклахоми виявили, що ейджистські коментарі, як негативні, так і позитивні, які ми чуємо від людей, можуть мати серйозні психологічні наслідки. А психологічний стан своєю чергою впливає на фізичний стан тіла. Тому саме від сприйняття свого віку залежить те, з якою швидкістю людина старіє.

У дослідженні вчені використали інформацію, зібрану під час національного опитування про здорове старіння, яке провели у США 2019 року. Респондентами стали 2006 людей віком від 50 до 80 років.

Учасники опитування відповідали, на скільки старшими чи молодшими за своїх однолітків вони виглядають, а також які коментарі отримують від інших людей щодо свого віку та зовнішності.

Результати опитування виявили, що 59% людей впевнені, що виглядають молодше за свій вік і лише 6% - вважають, що їхня зовнішність додає їх років в очах інших людей. Крім того, жінок більше турбує їхня зовнішність у порівнянні з чоловіками. Вони частіше вважають, що виглядають молодшими та витрачають набагато більше грошей на догляд за зовнішністю.

Вчені також виявили зв'язок стану здоров'я з коментарями щодо віку та зовнішності від інших людей. Ті респонденти, хто отримував негативні коментарі щодо здатності бачити, чути чи використовувати сучасні гаджети або технології, частіше мали проблеми зі здоров'ям у порівнянні з тими, хто отримував компліменти. Ті, хто був впевнений в тому, що інші люди бачать їх молодшими за "вік по паспорту", як правило мали кращий стан і фізичного і психологічного здоров'я.

Тож на думку вчених, деякі люди можуть потрапляти у замкнуте коло, коли їхнє оточення через нібито добрі наміри постійно вказує їм на негативні вікові зміни, з якими треба боротися. Такі "поради" не тільки не приносять користі, а й навпаки примушують організм старіти з ще більшою швидкістю.

"Почуття та переживання ейджизму, які кореняться у зосередженні нашого суспільства на молодості та упередженні проти старіння, можуть бути пов'язані зі здоров'ям, як психічним, так і фізичним", — пояснила провідний автор дослідження Джулі Обер Аллен.

Дослідники закликають людей переглянути своє ставлення до старіння та людей похилого віку, адже результати їх роботи свідчать про те, що люди, які сприймають своє старіння позитивно, а не як трагедію, живуть довше.

Нагадаємо, жінка винайшла геніальний спосіб зупинити старіння. Щоб зупинити час і сповільнити процеси старіння, достатньо додати до свого раціону один овоч.

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