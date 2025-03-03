Як вершкове масло впливає на здоров’я: чи можна його їсти щодня

Вершкове масло – один із найпопулярніших продуктів, який є в холодильнику кожного українця. Лікарі пояснили, які зміни відбуватимуться в організмі, якщо його вживати щодня.

Розповідаємо, яка користь вершкового масла, чи можна цей продукт включати до свого щоденного раціону.

Яка користь вершкового масла для здоров’я людини

До складу вершкового масла входить купа вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Це вітаміни С, А, Д, Е, К, В2, В6, PP, а також мінерали – магній, кальцій, натрій, калій і фосфор. А ще вершкове масло багате на поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, лауринову кислоту і триптофани. Тому цей продукт вкрай корисний для здоров’я людини. Адже допомагає захистити організм від дії ультрафіолетових променів, уповільнює процеси старіння, зміцнює кістки, а також стимулює ріст нігтів і волосся.

Однак варто враховувати, що вершкове масло досить калорійне, тому з ним варто бути обережними тим, хто дотримується суворих дієт. Фахівці наголошують, що добова норма вживання масла має становити близько 25-30 грамів.

Які позитивні зміни відбудуться в організмі, якщо їсти вершкове масло щодня

Речовини, що містяться в продукті, ефективно боряться з "поганим" холестерином і підтримують тонус серця й судин. Як вже йшлося, вершкове масло зміцнює волосся, нігті та шкіру, захищаючи її від передчасного старіння.

Також вершкове масло позитивно впливає на процеси травлення і підвищує настрій. Триптофан, який міститься в продукті, потрапляючи в організм, перетворюється на серотонін – гормон радості та щастя. За рахунок вмісту триптофану продукт також поліпшує когнітивні функції, покращуючи пам’ять і концентрацію, та заряджає енергією на тривалий проміжок часу.

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