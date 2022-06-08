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Як відновити втрачені на окупованій території медичні документи

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Як відновити втрачені на окупованій території медичні документи

Фото: unsplash.com

Через військову агресію РФ та обстріли українці змушені шукати безпечне місце проживання.

В критичних ситуаціях, під час переїзду, не завжди є можливість зібрати необхідні меддокументи.

Надаємо інформацію про шляхи відновлення втрачених документів.

Також нагадуємо, особам, які отримують визнані ВООЗ щеплення, мають видати міжнародне свідоцтво про щеплення за визначеною формою.

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Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями у країні.

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У період воєнного стану національний контакт-центр МОЗ надає безоплатні медичні консультації. Щоб отримати онлайн-допомогу від фахівців, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19.

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Лікарі, які працюють на лінії, надають різноманітну допомогу: від консультації щодо догляду за новонародженою дитиною, запиту про аналоги препарату до питань про те, що робити у разі високого тиску та симптомів, що вказують про підозру на інфаркт.

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