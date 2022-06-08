Як відновити втрачені на окупованій території медичні документи

Як відновити втрачені на окупованій території медичні документи

Через військову агресію РФ та обстріли українці змушені шукати безпечне місце проживання.

В критичних ситуаціях, під час переїзду, не завжди є можливість зібрати необхідні меддокументи.

Надаємо інформацію про шляхи відновлення втрачених документів.

Також нагадуємо, особам, які отримують визнані ВООЗ щеплення, мають видати міжнародне свідоцтво про щеплення за визначеною формою.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями у країні.

У період воєнного стану національний контакт-центр МОЗ надає безоплатні медичні консультації. Щоб отримати онлайн-допомогу від фахівців, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19.

Лікарі, які працюють на лінії, надають різноманітну допомогу: від консультації щодо догляду за новонародженою дитиною, запиту про аналоги препарату до питань про те, що робити у разі високого тиску та симптомів, що вказують про підозру на інфаркт.

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