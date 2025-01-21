Як визначити, чи вода небезпечна для здоров’я: фахівці назвали головні ознаки

Чиста питна вода необхідна людині для існування, а від її якості залежить стан нашого здоров’я, самопочуття та навіть зовнішній вигляд.

Деякі ознаки можуть свідчать про непридатність води для пиття. Зміна кольору або запаху води може бути сигналом наявності токсичних речовин, які негативно впливають на здоров’я.

Про це йдеться в матеріалі UA.Press.

Наприклад, каламутна вода може містити небезпечні хімічні елементи, а жовтий відтінок вказує на перенасичення води залізом, міддю чи свинцем.

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Зелений відтінок зазвичай свідчить про надлишок міді, а тухлий запах — про сірководень.

Підвищена жорсткість води – ознака підвищеної концентрації магнію і кальцію.

Запах риби вказує на високий рівень барію.

Окрім того, американські вчені зазначають, що в водопровідній воді можуть бути канцерогенні забруднювачі, такі як миш’як та радіоактивні елементи, що підвищують ризик онкозахворювань.

"Дослідники заявили, що близько третини передбачуваних діагнозів раку можуть бути пов’язані з побічним ефектом від дії хімікатів, якими обробляють водопровідну воду", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жорстка вода є невидимим ворогом шкіри, волосся та навіть самопочуття, адже її взаємодія зі шкірою та волоссям нерідко стає причиною неприємних наслідків: сухості, свербіння, тьмяності та навіть подразнень.

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