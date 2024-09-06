Як впливає кава на потенцію чоловіків: чи підвищує напій кількість тестостерону

Вчені довели, що кава може бути також досить шкідливою для потенції, якщо її пити в надмірних кількостях.

Чоловіки зранку досить часто п’ють міцну каву без цукру для бадьорості та гарного настрою. Однак, кофеїн здатен не тільки заряджати енергією, він має ще деякий вплив саме на організм сильної статі. Розповідаємо, чи впливає кава на потенцію чоловіків, яка користь від напою для їхнього організму, посилаючись на матеріал ресурсу Storinka.

Як кава впливає на потенцію чоловіків: дослідження вчених

Якщо вживання кави помірне, то напій позитивно впливатиме на чоловічу функцію. Оскільки кава вважається потужним афродизіаком. Однак таку властивість мають лише натуральні зерна, тому розчинна кава навряд чи матиме такий вплив на організм.

Втім, лікарі застерігають, що регулярне вживання кави зовсім не лікує безпліддя чи імпотенцію. Тому не варто зловживати напоєм, адже це може викликати зворотній ефект. Збільшення вживання кави призведе до відсутності ерекції та нівелюватиме відчуття насолоди під час статевого акту.

Тому лікарі рекомендують безпечну норму вживання кави для потенції, яка становить 3 чашки на день. Така кількість напою матиме максимально корисний ефект для чоловічого здоров’я.

Американські вчені у ході дослідження виявили, що кава може впливати на набір зайвої ваги у чоловіків за жіночим типом. Тобто, напій може викликати ожиріння грудних залоз, тому варто пити рекомендовану кількість, щоб не набрати зайву вагу.

Також необхідно пам’ятати, що кава може стати причиною підвищення артеріального тиску. Її не слід пити тим, хто має проблеми зі шлунком та печінкою.

Чи підвищує кава тестостерон

Тестостерон – це один із найважливіших гормонів у чоловічому організмі. Він відповідає за ряд важливих процесів: зростання м’язів, репродуктивну функцію, загальний стан чоловічого здоров’я. Якщо пити каву в належній кількості, напій позитивно впливатиме на поліпшення рівня потенції.

Бразильські вчені провели експеримент, в якому взяли участь 50 чоловіків. Половина піддослідних пила належну норму кави, інша половина перевищувала рекомендовану кількість чашок. Ті чоловіки, які пили напій у помірних кількостях, отримували приплив сил та покращення рівня потенції. Ті учасники, які зловживали кавою, мали проблеми зі сном, у них спостерігалася апатія, головний біль і втома, що призвело до погіршення статевої функції.

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