Як утамувати нічний голод: що найкраще їсти на вечерю і перед сном, щоб наситити організм

Які продукти треба їсти на вечерю, щоб потім вночі не бігати до холодильника.

Напевно, кожен з нас переживав приступи нічного голоду, коли вже давно треба спати, але натомість дуже хочеться їсти. Лікарі зазначають, що на це є ряд причин, які зумовлені нашим емоційним станом та способом життя. Медики надають кілька простих рекомендацій стосовно того, що треба їсти на вечерю і як можна ще втамувати нічний голод. Розповідаємо, чому вночі так хочеться їсти і що робити, щоб позбутися відчуття голоду.

Чому вночі хочеться їсти

Відчуття голоду вночі може виникати внаслідок неправильного харчування або взагалі через його відсутність упродовж тривалих проміжків часу. Наприклад, вранці ви п’єте лише каву, в обід зробили швидкий перекус, звичайно, ввечері та вночі ваш організм захоче компенсувати ці прогалини в раціоні.

Також впливатиме на відчуття голоду спосіб життя та психоемоційний стан. Зазвичай, коли ми перебуваємо в постійному стресі, нам хочеться його заїсти, що дуже зручно робити вночі. Бо за шаленого ритму життя на повноцінне харчування за графіком просто немає часу.

Щоб упоратися із проблемою нічних перекусів, лікарі рекомендують правильно вечеряти і ще дещо.

Що найкраще їсти на вечерю і перед сном

Після вісімнадцятої не варто їсти жирну та смажену їжу, бо це спровокує стрімкий набір зайвої ваги. Ідеальним для вечері будуть запечені овочі чи салати, які містять у собі білок та повільні вуглеводи. Така їжа наситить вас до самого ранку. Лікарі також рекомендують вечеряти за дві години до сну. Але якщо перед сном все ж таки хочеться їсти, тоді можна вживати продукти з наведеного списку.

Кефір, йогурт, кисле молоко. Такі продукти засвоюються дуже швидко, тому будуть безпечними для фігури.

Такі продукти засвоюються дуже швидко, тому будуть безпечними для фігури. Варене яйце та зелений листковий салат. Ці продукти швидко втамують голод, і вночі можна буде спати спокійно.

Ці продукти швидко втамують голод, і вночі можна буде спати спокійно. Салат з помідорів, огірків та капусти – це гарний варіант для пізнього перекусу, можна ще з’їсти трохи тушкованих овочів.

– це гарний варіант для пізнього перекусу, можна ще з’їсти трохи тушкованих овочів. Риба на пару. Це може бути хек, минтай, камбала чи тріска, ця риба буде вкрай корисною і поживною для вашого організму.

Це може бути хек, минтай, камбала чи тріска, ця риба буде вкрай корисною і поживною для вашого організму. Шматочок відвареного м’яса птиці з авокадо, перцем, салатами чи горіхами. Така пізня вечеря буде напрочуд корисною і до ранку наситить ваш організм.

Чим утамувати нічний голод: інші методи

Випийте склянку води з ложкою меду. Така порада підійде тим, хто дотримується дієти чи не має можливості поїсти.

Така порада підійде тим, хто дотримується дієти чи не має можливості поїсти. Заспокійливий чай на травах. Цей напій допоможе швидше заснути, тому вночі ви не відчуватимете голоду.

Цей напій допоможе швидше заснути, тому вночі ви не відчуватимете голоду. Гігієнічні процедури. Перед самим сном треба почистити зуби й прополоскати рот ополіскувачем, після таких процедур вам не хотітиметься їсти.

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