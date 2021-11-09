Як за 30 секунд позбутися небажаної ерекції: поради лікаря

Випадкова ерекція у найбільш невідповідний момент траплялася чи не у кожного чоловіка. Проте є метод, який дозволить позбутися небажаного збудження за лічені секунди.

Британський хірург і лікар Каран Радж розповів, що потрібно зробити, аби позбутися ерекції, яка виникла у невідповідний момент.

Про це інформує Men's Health.

Випадкова ерекція у найбільш невідповідний момент траплялася чи не у кожного чоловіка. Звичайно, є очевидний спосіб впоратися з цим — мастурбація, але не завжди для цього процесу знаходиться час і місце. Також це не холодний душ. На щастя, існує науково доведений метод, як за 30 секунд позбутися ерекції.

Британський хірург і лікар Каран Радж розповідає, що потрібно зробити, щоб позбутися раптової ерекції, незалежно від того, що потрібно зробити: встати з робочого місця в офісі або просто помочитися в туалеті.

Напружити м’яз

"Коли ви напружуєте будь-який м’яз тіла, особливо великий, наприклад, стегно. Тоді кров буде переспрямовуватись до зігнутого м’яза. Напруга також може допомогти вам зосередитися на чомусь іншому, і коли ваш розум блукає, ви побачите, як ваш "екскалібур" перетворюється на млявий хот-дог", — пояснює лікар.

Також читайте Завжди на висоті: 5 правил хорошої ерекції

Вважається, що раптова ерекція, чи то вранці після пробудження, чи в будь-який інший час, спричинена коливанням рівня тестостерону. Вона може виникати часто протягом дня і ночі, особливо під час сну. Іншими причинами спонтанної ерекції, окрім сексуального збудження, можуть бути випадкова стимуляція від тісного одягу, мимовільний рефлекс на подразники або навіть реакція на стрес.

Раніше лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповіла про те, чому виникають проблеми з ерекцією у чоловіків та як лікувати еректильну дисфункцію.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання