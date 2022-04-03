Як захиститись від весняної алергії без ліків

Більшість людей чекають приходу весни з нетерпінням. Але, деякі разом зі світлими почуттями вимушені страждати від алергії, адже оживають рослини, чий пилок часто стає її збудником. Весняні симптоми ускладнюються ще й тим, під час воєнного стану не завжди можна придбати ліки, необхідні в цю пору для алергіків. ТСН.ua розповідає про симптоми алергії та їх лікування обмеженими ресурсами.

Що таке алергія та її симптоми

Нагадаємо, що таке алергія. Алергія – це певна негативна реакція організму, а саме, імунної системи на певний алерген. Для того, щоб з'явилися алергія, недостатньо лише зустрічі із якимось збудником із навколишнього середовища. Потрібно, щоб в організм був високо чутливий до цього збудника, який надалі та буде алергеном. Алергенами можуть бути харчові продукти, рослини, пилюка, тварини. За типом розповсюдження розрізняють дихальну, харчову та контактну алергії.

Весною алергічні реакції активізуються. Найчастіше, весняна алергія є полінозом, тобто реакцією на пилок, який проникає в організм через дихальну систему. Період загострення полінозу – з березня до жовтня. Саме тоді цвітуть дерева, трави та в повітрі утворюється величезна кількість пилку.

Симптоми алергії

Симптоми весняної алергії, полінозу можуть бути досить різноманітними. Найчастіше зустрічаються наступні:

нежить;

набряк слизової носа;

сльозотеча, припухлість очей;

посилене чхання;

кашель, хрипи;

різь в очах, свербіж в очах;

у 20% алергіків спрстерігаються напади бронхіальної астми.

Як уберегтися від алергії під час війни

Перше і найкраще, що можна зробити при появі симптомів алергії – це придбати в аптеці антигістамінні, протинабрякові й комбіновані препарати. Але ці засоби не варто «прописувати» самому собі, а звернутися за консультацією до лікаря. Якщо у вас поставлений діагноз - постарайтеся зв'язатися зі своїм лікарем. У випадку відсутності з ним зв'язку можна отримати безкоштовні онлайн-консультації лікарів у Helsi.

У випадку, якщо доводиться багато часу перебувати в бомбосховищі, носіть захисні маски для обличчя. При можливості, проводьте більше часу надворі, але зважайте на повітряні тривоги та комендантську годину і будьте обережні на прогулянці. Намагайтеся вибирати час, коли надворі мінімальна кількість пилку, але не забувайте про заходи безпеки, пов’язані з воєнним часом. Тримайте щільно зачиненими вікна й двері, придбайте, якщо маєте змогу, очисник повітря (цей апарат зробить повітря чистішим і стане у пригоді тим, хто сидить у квартирі подовгу. Якщо маєте домашніх улюбленців – не випускайте їх занадто часто на вулицю, адже вони можуть збирати пилок на своїй шерсті.

Якнайчастіше робіть провітрювання та вологе прибирання, хоча б раз на день. Після вулиці бажано промивати ніс та прополіскувати горло сольовим розчином, бажано і приймати душ. Частіше міняти одяг, на якому осідає багато пилу та бруду.

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З народних засобів, полегшити алергію можуть ехінацея, кульбабка, лопух лікувальні, кропива дводомна та коров’як. Ці засоби особливо дієві проти симптомів дихальної алергії. Приймайте їх у вигляду настоянок, чаїв чи капсул. Важливо - не приймати «народні» засоби разом з аптечними препаратами від алергії. Слідкуйте за своїм харчовим раціоном, не забувайте, що навіть, якщо харчова алергія у вас відсутня, ряд продуктів посилює симптоми весняної алергії.