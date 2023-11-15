Як захистити шлунок від алкоголю: продукти, які варто з'їсти перед тим, як пити

Вживання певної їжі перед вживанням алкоголю може позитивно вплинути на ваше загальне самопочуття та допомогти обмежити наслідки вживання надмірної кількості алкоголю.

Вибираючи правильні продукти, ви можете уповільнити всмоктування алкоголю, покращити роботу печінки та підтримувати кращий баланс основних поживних речовин. Ось деякі з найкращих продуктів, які слід з’їсти перед тим, як пити.

Яйця

Розумним вибором буде почати з яєць, оскільки вони багаті білком. Багата білком їжа, як-от яйця, може дати вам відчуття ситості, затримуючи всмоктування алкоголю та зменшуючи ймовірність нічних перекусів. Вони забезпечують постійне джерело енергії, допомагаючи вам краще справлятися з наслідками вживання алкоголю.

Вівсяні пластівці

Вони є чудовим варіантом завдяки високому вмісту клітковини та білка. Клітковина допомагає уповільнити всмоктування алкоголю, забезпечуючи поступове вивільнення енергії. Крім того, відомо, що овес покращує функцію печінки, сприяючи процесу детоксикації.

Грецький йогурт

Скуштувати порцію грецького йогурту перед вживанням алкоголю може бути корисним. Цей продукт багатий білками, вуглеводами та корисними жирами. Така комбінація допомагає насититися, уповільнюючи всмоктування алкоголю. Наявність білка та жиру в грецькому йогурті допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та забезпечує стійку енергію протягом вечора.

Авокадо

Як захистити шлунок від алкоголю: продукти / Фото: Pexels

Авокадо, відоме високим вмістом мононенасичених жирів і калію, може допомогти пом’якшити вплив алкоголю. Мононенасичені жири в авокадо уповільнюють всмоктування алкоголю, тоді як калій допомагає збалансувати електроліти в організмі. Ця комбінація допомагає підтримувати кращий рівень гідратації та мінімізує ймовірність серйозних симптомів похмілля.

Горіхи і насіння

Горіхи та насіння наповнені необхідними поживними речовинами, які можуть протидіяти негативному впливу алкоголю. Вони багаті клітковиною, білком, магнієм, калієм і кальцієм. Ці поживні речовини працюють разом, щоб підтримувати належні функції організму, такі як гідратація, нервова функція та здоров’я кісток, які можуть бути порушені вживанням алкоголю.

Батат (солодка картопля)

Включення солодкої картоплі в їжу перед випивкою є мудрим вибором. У солодкій картоплі багато складних вуглеводів, які розщеплюються довше. Цей повільний процес травлення допомагає регулювати рівень цукру в крові та підтримує рівень енергії протягом більш тривалого періоду, зводячи до мінімуму ймовірність відчуття втоми під час вживання алкоголю.

Вибір правильної їжі перед вживанням алкоголю може мати значний вплив на те, як ваше тіло метаболізує та реагує на нього. Додавши ці продукти в їжу перед тим, як пити, ви можете сповільнити всмоктування алкоголю, покращити функцію печінки, збалансувати електроліти та підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

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