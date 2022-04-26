Як захиститися від дифтерії: медики розповіли про надійні способи профілактики

Як захиститися від дифтерії: медики розповіли про надійні способи профілактики

Симптоми дифтерії з’являються поступово.

Щеплення від дифтерії мають отримувати всі — і діти, і дорослі протягом усього життя, кожні 10 років.

А як розпізнати дифтерію?

Про симптоми хвороби розповіли фахівці ВООЗ.

Ознаки дифтерії з’являються поступово із підвищення температури та болю у горлі.

Серед інших симптомів можливі утворення нальоту білого або сіруватого кольору на мигдалинах, осиплість голосу, набряк шиї. Серед серйозних наслідків дифтерії є ураження серця, нирок, нервової системи.

Профілактика та захист

Єдиним надійним способом профілактики дифтерії, правця та кашлюка є вакцинація.

Дітям роблять щеплення комбінованою вакциною у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. У 6 та 16 років проводиться ревакцинація вакцинами з дифтерійно-правцевим компонентом.

Дорослим для повного захисту необхідна ревакцинація кожні 10 років.

Якщо ви або ваша дитина раніше не щепились від цих захворювань, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини з інтервалом в один місяць між першою та другою дозою та 6 місяців між другою та третьою дозами з подальшою ревакцинацією кожні 10 років.

Навіть якщо ви вже хворіли на дифтерію, це не є захистом від повторного захворювання, тому кожен, хто одужав, повинен вакцинуватися до виписки із лікарні, незалежно від попереднього статусу вакцинації.

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