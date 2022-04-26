Як захиститися від дифтерії: медики розповіли про надійні способи профілактики

Симптоми дифтерії з’являються поступово.
Щеплення від дифтерії мають отримувати всі — і діти, і дорослі протягом усього життя, кожні 10 років.
А як розпізнати дифтерію?
Про симптоми хвороби розповіли фахівці ВООЗ.
Ознаки дифтерії з’являються поступово із підвищення температури та болю у горлі.
Серед інших симптомів можливі утворення нальоту білого або сіруватого кольору на мигдалинах, осиплість голосу, набряк шиї. Серед серйозних наслідків дифтерії є ураження серця, нирок, нервової системи.
Профілактика та захист
Єдиним надійним способом профілактики дифтерії, правця та кашлюка є вакцинація.
Дітям роблять щеплення комбінованою вакциною у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. У 6 та 16 років проводиться ревакцинація вакцинами з дифтерійно-правцевим компонентом.
Дорослим для повного захисту необхідна ревакцинація кожні 10 років.
Якщо ви або ваша дитина раніше не щепились від цих захворювань, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини з інтервалом в один місяць між першою та другою дозою та 6 місяців між другою та третьою дозами з подальшою ревакцинацією кожні 10 років.
Навіть якщо ви вже хворіли на дифтерію, це не є захистом від повторного захворювання, тому кожен, хто одужав, повинен вакцинуватися до виписки із лікарні, незалежно від попереднього статусу вакцинації.
Читайте також: