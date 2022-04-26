Як захиститися від кору та краснухи: медики розповіли про надійні способи профілактики

Як захиститися від кору та краснухи: медики розповіли про надійні способи профілактики

Дорослим, якщо вони пропустили щеплення від кору в дитинстві, варто мати щонайменше одну дозу вакцини проти кору та краснухи для захисту.

Першими ознаками кору і краснухи є підвищення температури тіла, за кілька днів після якого з’являється висип.

Людина, яка хворіє на кір, відчуває втому, може втрачати апетит, а також мати інші симптоми, подібні до симптомів респіраторних інфекцій, таких як кашель, нежить та кон'юнктивіт.

Під час зараження краснухою може спостерігатись збільшення лімфатичних вузлів та біль у суглобах, повідомляють медики.

Обидва захворювання, особливо кір, можуть призводити до серйозних наслідків, у тому числі з ураженням легень (пневмонія) та головного мозку (енцефаліт). Краснуха у вагітних може призвести до розвитку синдрому вродженої краснухи у новонароджених і спричинити катаракту, глухоту, вроджені вади серця та порушення інтелектуального розвитку.

Захист від кору та краснухи

Єдиним надійним способом профілактики кору та краснухи є вакцинація.

В Україні вакцинацію дітей для профілактики кору, паротиту та краснухи здійснюють двічі у віці 12 місяців та 6 років комбінованою вакциною КПК.

Для повного захисту від цих захворювань необхідно отримати дві дози вакцини. Якщо ваша дитина не отримала дві дози, їх можна отримати з інтервалом в один місяць для забезпечення повного захисту.

Дорослим, якщо вони пропустили щеплення від кору в дитинстві, варто мати щонайменше одну дозу вакцини проти кору та краснухи для захисту.