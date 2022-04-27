Як захиститися від поліомієліту: медики розповіли про надійні способи профілактики

Як захиститися від поліомієліту: медики розповіли про надійні способи профілактики

Наприкінці 2021 року в Україні було зафіксовано спалах поліо. Що це за хвороба та чи є від неї захист?

Поширюється поліомієліт від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Вірус проникає до організму через рот, потрапляє в кров і вражає нервову систему, часто викликаючи довічний параліч.

Симптоми поліомієліту

Основними симптомами поліомієліту є лихоманка, втома, головний біль, нудота, блювання та діарея.

Вірус, що викликає захворювання, передається від людини до людини через забруднену воду, продукти харчування, брудні руки тощо, тобто найчастіше при тісному контакті в громаді. Приблизно в 1 з 200 випадків у разі інфікування розвивається незворотній параліч кінцівок, 5-10% таких людей помирають через параліч дихальних м'язів.

В кінці 2021 року в Україні зафіксували спалах поліомієліту. Станом на середину квітня 2022 року від захворювання постраждало більш ніж 20 дітей, у двох із них розвинувся параліч.

Вірус поліомієліту продовжує циркулювати у навколишньому середовищі в Україні та становить небезпеку.

Профілактика поліомієліту

Єдиним надійним способом запобігання розвитку поліомієліту є вакцинація.

В Україні вакцинація дітей для профілактики поліомієліту здійснюють у віці 2, 4 місяців інактивованою поліомієлітною вакциною та 6, 18 місяців та 6, 14 років оральною вакциною із ослабленим вірусом.

Якщо дитина нещеплена проти поліомієліту, то потрібно негайно отримати як мінімум три дози вакцини з інтервалом один місяць між кожною з доз.

У разі виявлення випадку захворювання, щеплення повинні отримати всі нещеплені від поліомієліту люди, які перебували у контакті з інфікованою людиною, та всі ті, чий статус вакцинації невідомий.

Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:

як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;

на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.

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